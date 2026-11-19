Supa, prebranac sa domaćom kobasicom i kupus salata u restoranu Skupštine Srbije zajedno koštaju svega 492 dinara. Prema dnevnom jelovniku od 17. novembra 2026. godine, u ponudi su brojna kuvana jela, specijaliteti sa roštilja, riba i poslastice, a cene pojedinih obroka znatno su niže od onih u komercijalnim restoranima.
Supa, prebranac sa domaćom kobasicom i kupus salata u restoranu Skupštine Srbije zajedno koštaju svega 492 dinara. Prema dnevnom jelovniku od 17. novembra 2026. godine, u ponudi su brojna kuvana jela, specijaliteti sa roštilja, riba i poslastice, a cene pojedinih obroka znatno su niže od onih u komercijalnim restoranima.
Prema cenovniku koji su objavili mediji, bačka supa košta 77 dinara, prebranac sa domaćom kobasicom 370, dok je za salatu od slatkog kupusa potrebno izdvojiti svega 45 dinara, piše Bizportal.
Još povoljnija kombinacija je dimljeni vrat sa pire krompirom i kupus salatom, koja ukupno košta 462 dinara. Sam dimljeni vrat košta 352, pire krompir 65, a kupus salata 45 dinara.
Doručak do podneva, proja svega 80 dinara
Doručak se u skupštinskom restoranu služi do 12 časova, a izbor obuhvata tradicionalna jela i laganije obroke. Najjeftinija je proja sa sirom, koja košta 80 dinara, dok je za gibanicu potrebno izdvojiti 111 dinara. Punjeni omlet košta 156, viršle 161, a pohovani kačkavalj 209 dinara. Na meniju su i njoke sa četiri vrste sira po ceni od 232 dinara.
Ljubitelji supa i čorbi mogu da biraju između bačke supe za 77 dinara, potaža od povrća za 94 i jagnjeće čorbe za 217 dinara.
Od pljeskavice za 368 do bifteka za 1.311 dinara
Ponuda glavnih jela obuhvata kuvane specijalitete, roštilj i različita jela od mesa.Najskuplja stavka na objavljenom jelovniku je biftek na žaru, za koji je potrebno izdvojiti 1.311 dinara.Ni ljubitelji ribe nisu izostavljeni. File oslića košta 299 dinara, dimljena pastrmka 542, lignje 660, dok je cena tuna steka 718 dinara.
Kupus salata 45, šopska 99 dinara
Cene salata i priloga takođe su relativno niske. Najpovoljnija je salata od slatkog kupusa, koja košta 45 dinara. Paradajz salata iznosi 68, srpska 73, a šopska 99 dinara. Za pečenu papriku sa belim lukom potrebno je izdvojiti 109, dok paprika u pavlaci košta 130 dinara.
Od priloga, pire krompir košta 65 dinara, mešano varivo 73, prebranac 94, a seljački krompir 105 dinara.
Kolači od 93 do 170 dinara
Ni deserti nisu veliki izdatak. Najjeftinija je baklava, koja košta 93 dinara, dok je za plazma kocku potrebno izdvojiti 136 dinara. Reforma torta je 149, a čizkejk 170 dinara.
Tako se, prema objavljenim cenama, u skupštinskom restoranu može pojesti kompletan ručak za manje od 500 dinara, dok čak i uz desert pojedine kombinacije ostaju ispod 600 dinara. Ipak, treba imati u vidu da je reč o restoranu u okviru Skupštine Srbije, a ne o klasičnom ugostiteljskom objektu dostupnom svim građanima pod istim uslovima.
Ko može da jede u skupštinskom restoranu?
Iako su cene u restoranu Narodne skupštine Srbije znatno niže nego u većini komercijalnih restorana, ova ponuda nije dostupna svim građanima. Restoran je prvenstveno namenjen narodnim poslanicima i zaposlenima u parlamentu, a koriste ga i akreditovani novinari i pojedini zvanični gosti. Pristup skupštinskim prostorijama je kontrolisan, pa građani ne mogu jednostavno da uđu sa ulice i ručaju po objavljenim cenama.
(Bizportal)