Supa, prebranac sa domaćom kobasicom i kupus salata u restoranu Skupštine Srbije zajedno koštaju svega 492 dinara. Prema dnevnom jelovniku od 17. novembra 2026. godine, u ponudi su brojna kuvana jela, specijaliteti sa roštilja, riba i poslastice, a cene pojedinih obroka znatno su niže od onih u komercijalnim restoranima.

Supa, prebranac sa domaćom kobasicom i kupus salata u restoranu Skupštine Srbije zajedno koštaju svega 492 dinara. Prema dnevnom jelovniku od 17. novembra 2026. godine, u ponudi su brojna kuvana jela, specijaliteti sa roštilja, riba i poslastice, a cene pojedinih obroka znatno su niže od onih u komercijalnim restoranima.

Prema cenovniku koji su objavili mediji, bačka supa košta 77 dinara, prebranac sa domaćom kobasicom 370, dok je za salatu od slatkog kupusa potrebno izdvojiti svega 45 dinara, piše Bizportal.

Još povoljnija kombinacija je dimljeni vrat sa pire krompirom i kupus salatom, koja ukupno košta 462 dinara. Sam dimljeni vrat košta 352, pire krompir 65, a kupus salata 45 dinara.

Doručak do podneva, proja svega 80 dinara

Doručak se u skupštinskom restoranu služi do 12 časova, a izbor obuhvata tradicionalna jela i laganije obroke. Najjeftinija je proja sa sirom, koja košta 80 dinara, dok je za gibanicu potrebno izdvojiti 111 dinara. Punjeni omlet košta 156, viršle 161, a pohovani kačkavalj 209 dinara. Na meniju su i njoke sa četiri vrste sira po ceni od 232 dinara.

Ljubitelji supa i čorbi mogu da biraju između bačke supe za 77 dinara, potaža od povrća za 94 i jagnjeće čorbe za 217 dinara.

Od pljeskavice za 368 do bifteka za 1.311 dinara

Ponuda glavnih jela obuhvata kuvane specijalitete, roštilj i različita jela od mesa.