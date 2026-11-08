Brnabić: Konstitutivna sednica zakazana za 17. novembar

Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić zakazala je danas konstitutivnu sednicu parlamenta za utorak, 17. novembar, sa početkom u 10 časova.

Brnabićeva je, na konferenciji za medije u Domu Narodne skupštine, podsetila da je Republička izborna komisija 5. novembra donela ukupan izveštaj o rezultatima izbora za narodne poslanike, a 6. novembra i rešenje o dodeli mandata i izveštaj o sprovedenim izborima koji je dostavljen Narodnoj skupštini.

„Time su ispunjeni svi uslovi da se sazove prva sednica novog saziva“, kazala je Brnabićeva.

Kako je dodala, za sednicu je utvrđen dnevni red sa šest tačaka – potvrđivanje mandata narodnih poslanika, izbor predsednika i potpredsednika Narodne skupštine, imenovanje generalnog sekretara, izbor članova skupštinskih radnih tela i stalnih parlamentarnih delegacija u međunarodnim institucijama.

„Do izbora novog predsednika Narodne skupštine, sednicom će predsedavati najstariji narodni poslanik, profesor Stojan Radenović. Sednica će početi potvrđivanjem mandata narodnih poslanika. Konstituisanjem Narodne skupštine Republike Srbije počeće rad novog parlamentarnog saziva, 15. po redu“, kazala je Brnabićeva.

Izrazila je uverenje da će Narodna skupština i u narednom periodu biti mesto ozbiljne rasprave i odgovornog odlučivanja.

Prema njenim rečima, važno je da se u Narodnoj skupštini Srbije o svim pitanjima razgovara otvoreno, da se različiti stavovi sučeljavaju argumentima i da poslanici pokušaju da, bez obzira na političke razlike, neguju međusobno poštovanje i kulturu dijaloga.

„Posebno je takođe važno da se nastavi uobičajena i ustaljena praksa direktnih prenosa sednica Narodne skupštine, kako bi svi naši građani bili u prilici da prate rad Skupštine i svojih poslanika i kako bi se obezbedila transparentnost u radu Skupštine i svih nas koji u tome učestvujemo, a koji predstavljamo građane Republike Srbije. Ja se iskreno nadam da ovo niko nikada neće dovesti u pitanje na način kako smo to videli tokom prethodne nedelje u pokrajinskom parlamentu“, navela je Brnabićeva.

Kako je dodala, to što je ukinut prenos sednica Skupštine AP Vojvodine na RT Vojvodini može da ukaže na potpuno ukidanje osnovnih demokratskih principa u Republici Srbiji.

Brnabićeva je ocenila da je neverovatno što uopšte mora na to da ukazuje.

„Ali, to govori i koliko je nenormalno i bezobzirno to što je uradio javni medijski servis Radio-televizija Vojvodine. Nemojte to ni da pokušavate da radite sa sednicama republičkog parlamenta. Svim narodnim poslanicima želim uspešan rad u interesu svih naših građana i naše Srbije“, zaključila je Brnabićeva.

Republička izborna komisija (RIK) donela je 6. novembra rešenja o dodeli mandata narodnim poslanicima novog saziva Skupštine Srbije izabranim na vanrednim parlamentarnim izborima 25. oktobra.

Prema konačnim izbornim rezultatima, „Studentska lista – Studenti pobeđuju“ ima 140 mandata za narodne poslanike u novom sazivu, dok lista „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“ ima 103 mandata.

U parlament će ući još sedam poslanika manjinskih lista, među kojima su „Savez vojvođanskih Mađara – dr Balint Pastor“, „Albanska koalicija“, koje imaju po dva mandata, kao i „Rasim Ljajić – Ljudski (SDP – CDP)“, „SDA Sandžaka – Čuvari Sandžaka“ i „Usame Zukorlić (SPP) – Pokret za ujedinjenje“, koje će imati po jedan mandat.

(Tanjug)