Vlada Srbije usvojila je usklađene iznose naknada za korišćenje državnih puteva, čija će primena početi 1. januara 2027. godine, a nove tarife zavisiće od kategorije vozila i vrste saobraćajnice.

Prema objavljenoj odluci, za putnička vozila prve kategorije na državnim putevima IA reda (auto-putevima) jedinični iznos naknade iznosiće 5,6065 dinara po pređenom kilometru.

Cenovnik po kilometru za sve kategorije

Najviši jedinični iznos predviđen je za četvrtu kategoriju vozila, odnosno teške kamione, za koje će naknada na auto-putevima iznositi 33,639 dinara po kilometru.

S druge strane, vozači motocikala, koji pripadaju kategoriji IA, plaćaće 2,8031 dinar po kilometru.

Okvirna računica troškova za duže relacije

Na osnovu novih jediničnih iznosa može se izvesti okvirna računica troškova korišćenja auto-puta u zavisnosti od dužine deonice i kategorije vozila:

Deonica od 100 kilometara: Vozači putničkih automobila (I kategorija) plaćaće 560,65 dinara, dok će za četvrtu kategoriju trošak iznositi 3.363,90 dinara.

Deonica od 200 kilometara: Za prvu kategoriju naknada će biti 1.121,30 dinara, a za četvrtu kategoriju 6.727,80 dinara.

Deonica od 300 kilometara: Putnička vozila plaćaće 1.681,95 dinara, dok će vlasnici vozila četvrte kategorije izdvajati 10.091,70 dinara.

Podsetimo, reč je o matematičkom proračunu zasnovanom na novim jediničnim cenama po kilometru, a ne o zvaničnom cenovniku putarina između pojedinačnih naplatnih stanica.

Nove naknade za teretnjake na ostalim putevima

Odlukom su propisani i novi iznosi naknada za vozila četvrte kategorije na ostalim državnim saobraćajnicama. Na državnim putevima IM reda naknada će iznositi 30,2751 dinar po kilometru, dok će na putevima IB reda ona biti 26,9112 dinara po kilometru.

Usklađeni iznosi predstavljaju deo redovnog godišnjeg usklađivanja naknada za korišćenje javnih dobara.

(Blic)