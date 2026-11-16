Opasna igračka iz Pepka povlači se sa tržišta u Srbiji
21:46
16.11.2026
BEOGRAD – Igračka iz seta za pravljenje privezaka koja se prodaje u trgovinskom lancu „Pepko“ (Pepco) povlači se sa tržišta Srbije, a njen uvoz je zabranjen zbog povećanog sadržaja štetnih hemikalija, objavilo je Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine u sistemu za uzbunjivanje o nebezbednim proizvodima (NEPRO).
Reč je o setu za oblikovanje pod nazivom „Play Creative Keychain Slime Studio“, namenjenom deci starijoj od tri godine. Sporni proizvod nosi broj modela 635131 i serijski broj 27032026.
Kako se navodi u obaveštenju sistema NEPRO, povećano prisustvo ovih materija predstavlja ozbiljan hemijski rizik. One kod dece mogu izazvati iritaciju kože, očiju, grla i pluća, dok dugotrajna i ponovljena izloženost može imati i kancerogeno dejstvo.
Zbog ugrožavanja zdravlja i bezbednosti najmlađih potrošača, nadležni organi su kao prinudnu meru izrekli zabranu daljeg uvoza ovog proizvoda u zemlju.
(Newsmax Balkans)