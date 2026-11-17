Bivši vođa takozvane OVK Hašim Tači osuđen je na 17 meseci zatvora zbog ometanja službenog lica u vršenju službene dužnosti, povredu tajnosti postupka i nepoštovanje suda.

„Sud vas glašava krivim za pokušaj ometanja službenog lica u vršenju službene dužnosti i učestvovanju u zajedničkom delovanju, prema članu 412 i 5, a po tački 12 optužnice. I krivim za nepoštovanje suda, prema članu 393, a po tački 13 optužnice. Za ta krivična dela izriče vam se jedinstvena kazna od 12 meseci zatvora“, rekao je sudija izričući presudu.

Budući da je Tači, na osnovu naloga za hapšenje u ovom predmetu, već proveo u pritvoru vreme duže od tog perioda, smatra se da je izdržao kaznu po ovoj presudi.

U istom predmetu Baškim Smakaj i Fadilj Fazljiju osuđeni su na po 12 meseci zatvora, Hajredin Kuči na uslovnu kaznu zatvora od mesec dana sa rokom provere od godinu dana, dok je Isni Kiljaj oslobođen.

Sudija Specijalozovanih veća za zločine tzv. OVK u Hagu Kristofer Gosnel je na izricanju presude bivšem vođi takozvane OVK i još četvorici optuženih u postupku za ometanje pravde, naveo da van razumne sumnje utvrđeno da su Tači i Vazliju izvršili krivično delo ometanje službenih lica u vršenju službene dužnosti, kao i povreda tajnosti postupka i nepoštovanje suda.

Specijalizovano tužilaštvo u Hagu je u završnom podnesku 25. septembra zatražilo da se Tačiju izrekne kazna od šest godina zatvora i da se u nju ne uračuna vreme provedeno u pritvoru.

Tužilaštvo je tražilo i po tri godine zatvora za Smakaja, Kiljaja i Fazljijua, a za Kučija devet meseci zatvora.

Prema optužnici, u periodu od 12. aprila do 2. novembra 2023. godine, tokom odvojenih, neprivilegovanih poseta u pritvorskom objektu, Tači je pružio Smakaju, Kiljaju, Fazljijuu i Kučiju poverljive informacije o svedocima tužilaštva u odvojenom predmetu koji se protiv njega vodi po optužnici za ratne zločine.

Tači se tereti da im je naložio da utiču na svedoke tužilaštva, dajući im detaljna uputstva kako da to učine.

Prema navodima iz optužnice, Tači se u tri tačke tereti za pokušaj ometanja službenog lica u obavljanju službene dužnosti učestvovanjem u zajedničkom delovanju grupe, u četiri tačke za povredu tajnosti postupka i u četiri tačke za nepoštovanje suda.

Smakaj, Fazljiju i Kiljaj optuženi su za pokušaj ometanja službenih lica u obavljanju službene dužnosti i nepoštovanje suda, dok se Kuči tereti za nepoštovanje suda.

Tači je 16. septembra osuđen pred Specijalizovanim većima na 25 godina zatvora zbog ratnih zločina počinjenih tokom 1998. i 1999. godine.

(RTS)