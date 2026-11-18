Građanima su na portalu eUprava dostupne četiri nove elektronske usluge iz nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova.

Građani će preko portala moći da podnesu zahtev za Uverenje o prebivalištu, Uverenje o boravištu, Prijavu privremenog boravka u inostranstvu dužeg od 90 dana i Prijavu povratka u Srbiju nakon dužeg boravka u inostranstvu.

Prilikom podnošenja zahteva i prijava građani mogu da izaberu način dostave uverenja ili potvrde i da elektronski plate tu uslugu.

Preduslov za korišćenje usluga je da građani imaju registrovan nalog na portalu eUprava sa visokim nivoom pouzdanosti, odnosno da se prijave kvalifikovanim elektronskim sertifikatom ili mobilnom aplikacijom ConsentID, kao i da poseduju kvalifikovani elektronski potpis za potpisivanje i podnošenje zahteva.

(021.rs)