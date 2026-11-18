Na vanrednoj sednici Gradskog štaba za vanredne situacije grada Smedereva doneta je odluka o proglašenju vanredne situacije na teritoriji grada, objavljeno je na sajtu Grada. Vanredna situacija proglašena je usled povećane opasnosti od izbijanja i širenja zaraznih bolesti, kao posledice nemogućnosti sakupljanja, odvoženja i bezbednog odlaganja komunalnog otpada.

Odluka je doneta u skladu sa Zakonom o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama, na osnovu zapisnika o izvršenom vanrednom inspekcijskom nadzoru Grupe za inspekciju za zaštitu životne sredine u Odeljenju za inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo, kojim je konstatovano da zatečeno stanje preti da izazove opasnost po život i zdravlje ljudi i životnu sredinu.

U cilju rešavanja nastale situacije, JKP „Zelenilo i groblja Smederevo“ zaduženo je da po hitnom postupku sprovede javnu nabavku za izbor sanitarne deponije koja bi, u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom, prihvatila i skladištila komunalni otpad sa teritorije grada Smedereva, piše RTS.

Odeljenje za finansije Gradske uprave u Smederevu zaduženo je da obezbedi neophodna novčana sredstva za realizaciju javne nabavke.

JKP „Zelenilo i groblja Smederevo“ zaduženo je da obezbedi nadzor nad skladištenjem komunalnog otpada sa teritorije grada Smedereva na izabranoj deponiji.

Gradski štab za vanredne situacije grada Smedereva pratiće razvoj situacije i blagovremeno obaveštavati javnost o preduzetim merama i svim važnim informacijama.

Sve aktivnosti usmerene su na što brže prevazilaženje problema, zaštitu zdravlja građana i očuvanje životne sredine.

(RTS)