Drugi dan konstitutivne sednice, na dnevnom redu izbor predsednika parlamenta

Nastavljena je konstitutivna sednica 15. saziva Narodne skupštine. Poslanici raspravljaju o izboru predsednika parlamenta. Kandidati su Aleksandar Čupić i Stojan Radenović.

Na početku prvog dana zasedanja formirana je komisija za verifikaciju mandata, zatim su mandati novih poslanika verifikovani, nakon čega su poslanici položili zakletvu, a oformljene su i poslaničke grupe “Studentska lista” čiji je šef Jovo Bakić i “Aleksandar Vučić – Srbija pobeđuje” čiji je šef Aleksandar Vučić.

Poslanička grupa “Studentska lista” predložila je za predsednika Skupštine Aleksandra Čupića, dok je poslanička grupa “Aleksandar Vučić – Srbija pobeđuje” predložila za tu funkciju Stojana Radenovića.

Nakon što su ovlašćeni predlagači obrazložili svoje predloge kandidata, predsedavajući sednicom, najstariji poslanik, Stojan Radenović otvorio je načelnu raspravu po prvoj tački dnevnog reda.

Na dnevnom redu konstitutivne sednice je šest tačaka – potvrđivanje mandata narodnih poslanika, izbor predsednika i potpredsednika Narodne skupštine, imenovanje generalnog sekretara, izbor članova skupštinskih radnih tela i stalnih parlamentarnih delegacija u međunarodnim institucijama.

Konstituisanjem Skupštine Srbije počinje da teče rok od 90 dana za formiranje nove vlade.

Vanredni pralamentarni izbori održani su 25. oktobra.

Prema konačnim rezultatima, “Studentska lista – Studenti pobeđuju” osvojila je 140 mandata, dok je lista “Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija” osvojila 103 mandata.

U parlament je ušlo još sedam poslanika manjinskih lista – izborna lista ”Savez vojvođanskih Mađara – dr Balint Pastor” i lista ”Albanska koalicija” osvojile su po dva mandata, dok će po jednog poslanika imati izborne liste “Rasim Ljajić – Ljudski (SDP – CDP)”, ”SDA Sandžaka – Čuvari Sandžaka” i ”Usame Zukorlić (SPP) – Pokret za ujedinjenje”.

(Pančevac)