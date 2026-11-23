Vojvođanska domaćinstva prednjače u godišnjoj potrošnji paprike, kupusa, pasulja i jestivog ulja, a u odnosu na druge delove Srbije troše i najviše jaja.

Na njihovoj trpezi posebno mesto imaju i pivo i vino, pokazuju podaci o količinama hrane i pića koje se potroše u domaćinstvima, piše novosdski Dnevnik.

U Vojvodini se troši više živinskog mesa nego što iznosi republički prosek, 60,5 prema 54,8 kilograma

Prema dostupnim podacima, jedno domaćinstvo u Vojvodini godišnje potroši 42,7 kilograma paprike, što je znatno više od republičkog proseka od 28,3 kilograma. Sledi kupus sa 57,8 kilograma, dok je prosek za Srbiju 39,7 kilograma. Vojvođani troše i 15 kilograma pasulja, naspram republičkih 9,7 kilograma, kao i 47,9 kilograma crnog i belog luka i praziluka, dok je prosek 36,1 kilogram. Najveća razlika uočava se kod jestivog ulja. Vojvođanska domaćinstva potroše 35,5 litara, dok je republički prosek 28 litara. Veća je i potrošnja jaja – 719 komada, u poređenju sa 589 na nivou Srbije. Kada je reč o mesu, u Vojvodini se troši više živinskog mesa nego što iznosi republički prosek, 60,5 prema 54,8 kilograma.

Kada je reč o ostalim namirnicama, u Vojvodini se troši 84,2 kilograma krompira, 33,1 kilogram jabuka i 28,3 kilograma belog sira.Potrošnja mleka iznosi 94,9 litara, a jogurta i kiselog mleka 83,4 litra.

Najviše piva popije se upravo u Vojvodini – 57,8 litara po domaćinstvu, dok je prosek za Srbiju 45,5 litara. Isto važi i za vino: potrošnja u Vojvodini iznosi devet litara, a republički prosek 7,1 litar. Vojvođani su i među onima koji troše najviše žestokih alkoholnih pića – 3,2 litra, dok je prosek na nivou Srbije 2,4 litra. Zanimljivo je da se navike razlikuju i u drugim delovima zemlje. U Beogradu se, na primer, troši najviše hleba i peciva – 207,2 kilograma po domaćinstvu, dok je republički prosek 162,4 kilograma.

U Beogradu se troši najviše hleba i peciva – 207,2 kilograma po domaćinstvu, dok je republički prosek 162,4 kilograma

U Šumadiji i Zapadnoj Srbiji najveća je potrošnja goveđeg mesa, 24,6 kilograma, dok se u južnoj i istočnoj Srbiji troši najviše krompira – 92,2 kilograma. Podaci pokazuju da se razlike u ishrani ne ogledaju samo u izboru namirnica već i u količinama koje se nađu na porodičnoj trpezi. Vojvođanska ostaje prepoznatljiva po povrću, zimnici i jelima u kojima paprika i kupus imaju važnu ulogu.

(Dnevnik)