U organizaciji Doma omladine Vršac, na petom spratu Poslovne kule Centra „Milenijum“, predstavljena je knjiga „Veliko Gradište i Srebrno jezero – gastronomija i održivi razvoj“, posvećena kulinarskoj tradiciji i turističkim potencijalima ovog kraja.

O knjizi su govorili glavni urednik Dejan Zagorac, direktorka Gradske biblioteke u Velikom Gradištu Milena Dimitrijević, preduzetnik iz Velikog Gradišta Darko Tadić i direktorka Doma omladine Vršac dr Tatijana Petrika, koja je publikaciju prevela na rumunski jezik.

U središtu razgovora bilo je pitanje kako očuvati tradicionalnu kuhinju kao deo kulturnog identiteta i uključiti je u turističku ponudu koja se oslanja na kulturno i prirodno nasleđe ovog područja.

(Grad Vršac)