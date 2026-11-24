HAJDUČICA – Lep primer uspešne saradnje obrazovnih ustanova zabeležen je u Hajdučici, gde su učenici osmog razreda Osnovne škole „Jovan Jovanović Zmaj“ posetili lokalni vrtić i za najmlađe meštane odigrali lutkarsku predstavu pod nazivom „Jesenja sonata“.

Do ovog kreativnog susreta došlo je na inicijativu vaspitačice, koja je poželela da mališane obraduje predstavom u izvođenju starijih drugara. Pripremu i odabir mladih glumaca uspešno je vodila nastavnica srpskog jezika i kulture Anja Munćan, a osmaci su svojim nastupom izazvali veliko oduševljenje i pažnju predškolaca.

Iz škole ističu da ovakve aktivnosti na najlepši način povezuju različite generacije, razvijaju kreativnost i samopouzdanje kod starijih đaka, dok kod najmlađih od malih nogu neguju ljubav prema pozorišnoj umetnosti i lepoj pisanoj reči.

(Pančevac/S.L)