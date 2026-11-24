PANČEVO – Mladi plivači Plivačkog kluba „Dinamo“ iz Pančeva ostvarili su zapažen uspeh na Zimskom prvenstvu Vojvodine za mlađe pionire i pionire, koje je održano 21. novembra u Bačkoj Topoli, osvojivši brojne medalje u pojedinačnoj i ekipnoj konkurenciji.

Najuspešnija u redovima pančevačkog kluba bila je Lina Elkhedr, koja je proglašena za najbolju takmičarku po bodovima u kategoriji mlađih pionira. Ona je osvojila dve zlatne medalje u disciplinama 100 i 200 metara kraul, kao i dva srebrna odličja na 50 metara delfin i 100 metara mešovito.

Odličan nastup imao je i Miloš Pantić, koji je u kategoriji pionira zauzeo treće mesto u generalnom plasmanu, uz osvojena dva srebra (100 metara delfin i 200 metara mešovito) i dve bronze (200 i 400 metara kraul).

Dve srebrne medalje osvojila je i Mila Matić, i to u disciplinama 100 metara delfin i 200 metara mešovito, dok se Vojislav Štančul okitio bronzanom medaljom u trci na 50 metara delfin.

Pančevci su bili uspešni i u štafetnim trkama na 4×100 metara mešovito, gde su osvojena dva srebrna odličja – u ženskoj konkurenciji u sastavu Ivona Pavlović, Jelisaveta Lazić, Mila Matić i Sanja Matić, kao i u muškoj štafeti koju su činili Miloš Pantić, Adrian Kašanov, Mateja Aleksić i Relja Leskaroški.

Zahvaljujući ovim rezultatima, PK „Dinamo“ je u ekipnom plasmanu zauzeo drugo mesto u kategoriji pionira i treće mesto među mlađim pionirima.

(Pančevac)