KOVIN – Humanitarna organizacija Lajflajn Čikago, koja posluje pod pokroviteljstvom princeze Katarine Karađorđević, uspešno je realizovala projekat uređenja i opremanja parka Specijalne bolnice za psihijatrijske bolesti „Kovin“, sa ciljem da pacijentima obezbedi prijatniji prostor za boravak u prirodi, odmor i druženje.

Realizaciju ovog projekta omogućila je donacija Fondacije „Džon i Mildred Medić Vučenić“, dugogodišnjeg partnera Lajflajn Čikaga. U okviru radova, u bolničkom krugu je postavljeno deset novih parkovskih klupa, jedan veliki drveni letnjikovac sa četiri stola i osam dugačkih klupa, kao i dva manja letnjikovca sa po jednim stolom i dve dugačke klupe.

Vršilac dužnosti direktora Specijalne bolnice za psihijatrijske bolesti „Kovin“, specijalista psihijatrije dr Jovanka Petrović, istakla je da ova donacija ima veliki značaj za svakodnevni život i terapijski proces pacijenata.

„Upućujem veliku zahvalnost princezi Katarini, Humanitarnoj organizaciji Lajflajn Čikago i Fondaciji Džon i Mildred Medić Vučenić na ovoj izuzetno vrednoj donaciji i kontinuiranoj podršci koju godinama pružaju našoj bolnici. Uzimajući u obzir klinička iskustva i savremena naučna saznanja o pozitivnom uticaju boravka u prirodi na fizičko i mentalno zdravlje, uređenje bolničkog parka za nas ima poseban značaj. Oporavak u psihijatriji ne čini samo medicinski tretman, već i podsticajno i mirno okruženje u kojem osobe na lečenju i rehabilitaciji mogu da borave. Nove klupe i letnjikovci pružiće našim pacijentima prijatan prostor za odmor, druženje i kvalitetnije provođenje vremena na otvorenom“, navela je dr Petrović.

Ovim projektom Lajflajn Čikago nastavlja višegodišnju praksu podrške zdravstvenim ustanovama u Srbiji, doprinoseći unapređenju uslova lečenja i rehabilitacije najosetljivijih grupa građana.

(Pančevac/Opština Kovin)