U Domu kulture „3. oktobar“ u Banatskom Novom Selu uspešno je održan tradicionalni Festival folklora dece, manifestacija koja na najlepši način neguje i čuva kulturnu baštinu rumunske zajednice.

U organizaciji Kulturno-umetničkog društva „Dr Radu Flora“, ovaj događaj je okupio gotovo 400 mladih učesnika iz 15 mesta u Srbiji i Rumuniji, koji su kroz šestosatni program publici predstavili bogatstvo narodnog stvaralaštva, tradicionalne pesme, igre i autentične nošnje svojih predaka, prenosi RTV Pančevo.

Manifestaciji su prisustvovali brojni gosti i predstavnici institucija, uključujući zvaničnike Ambasade Rumunije u Beogradu, Generalnog konzulata Rumunije u Vršcu, Nacionalnog saveta rumunske nacionalne manjine i Eparhije Dačija Feliks. Organizatori su istakli da ovakva okupljanja prevazilaze okvire običnog kulturno-umetničkog programa jer predstavljaju temelj za očuvanje maternjeg jezika i identiteta među najmlađima.

„Mislim da je festival veoma značajan za nas kao nacionalnu manjinu, jer zahvaljujući ovakvim manifestacijama deca nastavljaju tradiciju koju su nasledila od svojih baka i deka. Naša saradnja sa školama u kojima se nastava odvija na rumunskom jeziku i kulturno-umetničkim društvima doprinosi održavanju ovog festivala, a profesorima i roditeljima dugujemo veliku zahvalnost za višemesečni trud“, izjavio je koordinator festivala Stevan Mihajlov.

Značaj ove jedinstvene smotre potvrdio je i Trajan Kačina, potpredsednik Nacionalnog saveta rumunske nacionalne manjine u tehničkom mandatu.

„Imajući u vidu da je ovo jedini pravi dečji festival koji imamo na rumunskom jeziku, ovo je izuzetno značajna manifestacija za nas. Jer bez ovakvih manifestacija ne možemo imati ni neke buduće. Odavde se kreće – od dece“, naglasio je Kačina, pohvalivši nastavnike za veliko zalaganje.

Čestitke učesnicima i njihovim porodicama uputila je i Alina Pop, ministarka savetnica u Ambasadi Rumunije u Beogradu.

„Želim pre svega da čestitam roditeljima jer podstiču najmlađe da krenu ovim lepim putem, zatim učiteljima i nastavnicima koji usmeravaju i pružaju podršku deci, i na kraju samoj deci, na njihovoj posvećenosti i ljubavi sa kojom čuvaju i prenose dalje naše rumunske tradicije“, poručila je Pop.

(RTV Pančevo)