Mladi plivač iz Kovačice Martin Husarik ostvario je izuzetan uspeh na Otvorenom prvenstvu Vojvodine u plivanju, koje je održano u nedelju, 22. novembra, u Subotici. Talentovani član Plivačkog kluba „Dinamo“ iz Pančeva zablistao je u bazenu i kući se vratio sa ukupno četiri osvojene medalje – tri u pojedinačnoj i jednom u ekipnoj konkurenciji, prenosi RTV Kovačica.

Srebrno odličje Husarik je izborio u zahtevnoj disciplini 400 metara mešovito sa vremenom 5:38.69, čime je ujedno zauzeo i visoko četvrto mesto u apsolutnoj konkurenciji svih uzrasta. Niz pojedinačnih uspeha nastavio je osvajanjem dve bronzane medalje – u disciplini 200 metara mešovito (rezultat 2:35.11, sedmi u apsolutnoj kategoriji), kao i u sprint trci na 50 metara delfin, koju je isplivao za 30.40 sekundi.

Uspešan takmičarski dan mladi plivač je krunisao i ekipnim uspehom. U kadetskoj štafetnoj trci 4 × 100 metara mešovito, zajedno sa klupskim kolegama Miletićem, Pušeljom i Savovićem, osvojio je još jednu srebrnu medalju, dajući time ogroman doprinos ukupnom plasmanu pančevačkog „Dinama“.

(Pančevac/RTV Kovačica)