Luka Stojković predstavljao Kovačicu na festivalu u Pivnicama
KOVAČICA – Kovačica je i ove godine imala svog predstavnika na jubilarnom, 60. Festivalu slovačkih narodnih pesama za odrasle „U pivničkom polju“, najpoznatijoj manifestaciji ove vrste za Slovake na ovim prostorima.
Boje Kovačice i lokalnog Doma kulture na ovoj prestižnoj smotri branio je već dobro poznati umetnik amater, muzičar i pevač Luka Stojković.
Iz Doma kulture Kovačica uputili su zahvalnost Stojkoviću na zapaženom umetničkom nastupu, ističući da je svojim izvođenjem na najbolji način predstavio muzičku tradiciju i doprineo širenju dobrog glasa o Kovačici.
(Pančevac)