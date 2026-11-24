KOVAČICA – Kovačica je i ove godine imala svog predstavnika na jubilarnom, 60. Festivalu slovačkih narodnih pesama za odrasle „U pivničkom polju“, najpoznatijoj manifestaciji ove vrste za Slovake na ovim prostorima.

Boje Kovačice i lokalnog Doma kulture na ovoj prestižnoj smotri branio je već dobro poznati umetnik amater, muzičar i pevač Luka Stojković.

Iz Doma kulture Kovačica uputili su zahvalnost Stojkoviću na zapaženom umetničkom nastupu, ističući da je svojim izvođenjem na najbolji način predstavio muzičku tradiciju i doprineo širenju dobrog glasa o Kovačici.

(Pančevac)