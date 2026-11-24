Udruženje „Ljubav pobeđuje“ iz Kovačice uspešno je realizovalo svoj drugi projekat pod nazivom „Podrška porodici – radionice za decu i roditelje“, namenjen pružanju stručne pomoći i edukaciji porodica dece netipičnog razvoja. Osnovni cilj ovog programa bio je osnaživanje porodice, unapređenje roditeljskih veština i stvaranje podsticajnog okruženja u kojem roditelji mogu da razmenjuju iskustva i izgrade snažnu mrežu međusobne podrške, prenosi RTV Kovačica.

Posebnost projekta ogledala se u inovativnom pristupu – radionice za roditelje i decu održavane su istovremeno, ali u odvojenim prostorijama. Time je roditeljima omogućeno da se u potpunosti posvete stručnim predavanjima i razgovorima bez brige o čuvanju dece. Edukaciju za roditelje vodili su stručnjaci iz pančevačke Škole za osnovno i srednje obrazovanje „Mara Mandić“, dok su kreativne i razvojne aktivnosti za najmlađe realizovali saradnici iz „Društvenog kutka Mozaik“ iz Kovačice.

Iz Udruženja „Ljubav pobeđuje“ uputili su veliku zahvalnost Opštini Kovačica na finansijskoj podršci projekta, Mesnoj zajednici Kovačica na ustupljenom prostoru, kao i svim stručnjacima i učesnicima koji su doprineli uspehu ove inicijative. Ovim programom udruženje je još jednom ukazalo na ključni značaj zajedništva, razumevanja i dostupnosti kontinuirane podrške u lokalnoj zajednici.

(Pančevac/RTV Kovačica)