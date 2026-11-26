Poreska uprava objavila je kalendar poreskih obaveza za decembar 2026. godine, prema kojem prvi rok ističe 7. decembra, dok najveći broj prijava i uplata dospeva 15. decembra.

Decembarske obaveze se najvećim delom odnose na poslovanje u novembru, uključujući porez na dodatu vrednost (PDV), doprinose i akontaciju poreza na dobit pravnih lica. Poslednji rok u godini je 31. decembar, kada dospevaju doprinosi za neisplaćene novembarske zarade i akcize za prvu polovinu decembra.

Obaveze do 7. i 10. decembra

Prvi presek u mesecu je 7. decembar, do kada obveznici imaju dve obaveze:

Dostavljanje obaveštenja o ugovorima zaključenim u novembru za izvođenje estradnih i drugih zabavnih programa (obrazac OZU).

Podnošenje izveštaja o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom za novembar (obrazac IOSI) i uplata sredstava po tom osnovu.

Tri dana kasnije, 10. decembra, ističe rok za podnošenje prijave na obrascu PP-PPNO i plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za novembar. Istog dana prijavu na obrascu PPPDV podnosi i novembarski PDV plaća poreski dužnik iz člana 10. Zakona o PDV-u koji nije obveznik PDV-a.

Najviše obaveza dospeva 15. decembra

Sredina meseca donosi najviše zaduženja, ali i važan rok za promenu načina oporezivanja u narednoj godini. Naime, 15. decembar je krajnji rok za preduzetnike i preduzetnike poljoprivrednike koji od 1. januara 2027. godine žele da počnu ili prestanu da isplaćuju ličnu zaradu. Ovo obaveštenje se podnosi isključivo elektronskim putem preko portala Poreske uprave.

Pored toga, 15. decembra dospevaju i sledeće obaveze:

Uplata akontacije poreza i doprinosa na prihode od samostalne delatnosti za novembar.

Uplata novembarskih doprinosa za sveštenike i verske službenike, domaće državljane zaposlene u inostranstvu i inostrane penzionere.

Podnošenje prijave na obrascu PP OD-O i plaćanje novembarskih doprinosa za obavezno socijalno osiguranje osnivača, odnosno članova privrednih društava.

Podnošenje prijave na obrascu PPPDV i plaćanje PDV-a za novembar za obveznike kojima je poreski period kalendarski mesec.

Podnošenje obrasca PID PDV 1 za novembar (ukoliko je u tom mesecu ispunjen kriterijum za sticanje statusa obveznika PDV-a koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvu).

Uplata akontacije poreza na dobit pravnih lica za novembar.

Podnošenje prijave na obrascu PP OA i plaćanje akcize obračunate za period od 16. do 30. novembra.

Podnošenje prijave na obrascu PP OAELKPG i plaćanje novembarske akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju i komprimovani prirodni gas za pogon prevoznih sredstava.

Kraj godine rezervisan za neisplaćene zarade i akcize

Poslednjeg dana u godini, 31. decembra, poslodavci koji nisu isplatili zarade za novembar dužni su da podnesu prijavu na obrascu PPP-PD i plate doprinose za obavezno socijalno osiguranje, koji se u tom slučaju obračunavaju na najnižu mesečnu osnovicu. Istog datuma ističe i rok za podnošenje prijave na obrascu PP OA i plaćanje akcize obračunate za period od 1. do 15. decembra.

Iz Poreske uprave podsećaju da se svaki rok koji pada na neradni dan pomera na prvi naredni radni dan. Jedini izuzetak je rok za plaćanje akcize obračunate za prvih 15 dana u mesecu, koji se u slučaju neradnog dana pomera na poslednji radni dan istog meseca.

(Pančevac/NIN)