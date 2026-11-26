Na putu između Bavaništa i Kovina jutros nešto pre 6 sati je u saobraćajnoj nesreći jedna osoba poginula, dok je druga teško povređena.

U sudaru dva automobila, starija žena, koja je bila putnica u jednom automobilu, na licu mesta je preminula, rečeno je za Tanjug u Policijskoj upravi u Pančevu.

Vozač je sa teškim telesnim povredama prevezen u bolnicu.

Od siline udara jedno vozilo se zapalilo.

Na toj deonici bila je kratka obustava saobraćaja.

(Tanjug/RTV)