Povodom obeležavanja dva veka od rođenja Ljubomira Nenadovića, eminentnog srpskog književnika, putopisca i diplomate, učenici drugog razreda gimnazije i trećeg razreda ekonomskog i IT smera Gimnazije i srednje stručne škole „Branko Radičević” učestvovali su u tematskim aktivnostima na časovima srpskog jezika i književnosti.

Tokom razgovora o životu i delu Ljubomira Nenadovića, znamenitoj porodici Nenadović i istorijskom značaju njenih članova, učenici su se upoznali i sa bogatom tradicijom srpskog putopisa – od Nenadovića, preko Isidore Sekulić, do Rastka Petrovića i Miloša Crnjanskog.

Posebno inspirisani ovim književnim žanrom, đaci su pisali sopstvene putopisne eseje, koje su potom čitali i analizirali na časovima. Pogledali su i odabrane delove svečanosti održane u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, uz osvrt na besede akademika Jovana Delića i prof. dr Radoslava Erakovića.

Poseban značaj imale su aktivnosti sa učenicima drugog razreda gimnazije, koji su uz dodatne časove i mentorsku podršku profesorke Maše Vuletić, pedagoškog savetnika, dobili smernice za pisanje radova za republički nagradni konkurs Matične biblioteke „Ljubomir Nenadović” iz Valjeva.

Na ovaj način, kroz istraživanje, čitanje i sopstveno literarno stvaralaštvo, Gimnazija i srednja stručna škola „Branko Radičević“ pridružila se obeležavanju značajnog jubileja i doprinela negovanju književne tradicije i kulture sećanja.

(SSŠ „Branko Radičević/Pančevac)