BEOGRAD – Humanitarno udruženje „Mame za mame“ obeležava tri godine predanog rada na pružanju pomoći i podrške majkama, deci i porodicama koje se suočavaju sa teškim životnim okolnostima.

Osnovano u aprilu 2023. godine iz spontane inicijative u okviru jedne Vajber grupe sa ciljem da se pomogne jednoj ugroženoj majci, ovo udruženje je vremenom preraslo u veliku zajednicu solidarnosti koja danas okuplja više od 10.000 članica i volonterki iz svih delova Srbije, prenosi RTV Kovačica.

Aktivnosti udruženja zasnivaju se na dobrovoljnom radu, poverenju i preciznoj koordinaciji, pri čemu se najčešće prikupljaju osnovne životne namirnice, sredstva za higijenu, odeća, obuća i druge neophodne potrepštine. Kako ističe jedna od osnivača udruženja Jovana Zlatić, posebna pažnja usmerena je na porodice sa bolesnom decom, majke sa zdravstvenim problemima i trudnice, a kako bi se osiguralo da donacije odu u prave ruke, svaka prijavljena porodica prolazi kroz detaljan postupak provere.

Iz udruženja „Mame za mame“ pozivaju sve građane kojima je podrška potrebna, kao i humane pojedince koji žele da se priključe kao volonteri ili donatori, da im se obrate. Svi zainteresovani mogu stupiti u kontakt sa organizacijom putem njihovog zvaničnog Instagram profila ili slanjem poruke na imejl adresu mamezamame2022@gmail.com.

(Pančevac/RTV Kovačica)