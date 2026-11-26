Kulturno-umetničko društvo „Mladost“ Kovin održaće svoj tradicionalni godišnji koncert u subotu, 28. novembra 2026. godine, u Centru za kulturu Kovin, sa početkom u 19 časova.

Biće to prilika da naši sugrađani uživaju u bogatstvu narodnih igara, pesama i nošnji, ali i da pruže podršku čuvarima tradicije, koji svojim talentom, trudom i posvećenošću na najlepši način predstavljaju Kovin širom Srbije i van njenih granica.

Brojni uspesi i priznanja na domaćim i međunarodnim festivalima svedoče o kvalitetu i predanom radu ovog društva.

Godišnji koncert svojim nastupima upotpuniće i gosti:

KUD „Giorok“ iz Rumunije,

KUD „Gaj“ iz Gaja,

KUD „Žisel“ iz Omoljice,

KUD „Železničar“ iz Ćuprije,

pevačka grupa „Glasovi ravnice“.

Opština Kovin poziva sve sugrađane i ljubitelje folklora da svojim prisustvom i aplauzom podrže talentovane folkloraše, nagrade njihov trud i zajedno sa njima uživaju u večeri ispunjenoj muzikom, igrom i lepotom narodne tradicije.

Ulaz na koncert je slobodan.

(Opština Kovin)