IZAŠAO „PANČEVAC”: Na trafike po lokalni list!
21:04
26.11.2026
Kulturno-umetničko društvo „Mladost“ Kovin održaće svoj tradicionalni godišnji koncert u subotu, 28. novembra 2026. godine, u Centru za kulturu Kovin, sa početkom u 19 časova.
Biće to prilika da naši sugrađani uživaju u bogatstvu narodnih igara, pesama i nošnji, ali i da pruže podršku čuvarima tradicije, koji svojim talentom, trudom i posvećenošću na najlepši način predstavljaju Kovin širom Srbije i van njenih granica.
Brojni uspesi i priznanja na domaćim i međunarodnim festivalima svedoče o kvalitetu i predanom radu ovog društva.
Godišnji koncert svojim nastupima upotpuniće i gosti:
KUD „Giorok“ iz Rumunije,
KUD „Gaj“ iz Gaja,
KUD „Žisel“ iz Omoljice,
KUD „Železničar“ iz Ćuprije,
pevačka grupa „Glasovi ravnice“.
Opština Kovin poziva sve sugrađane i ljubitelje folklora da svojim prisustvom i aplauzom podrže talentovane folkloraše, nagrade njihov trud i zajedno sa njima uživaju u večeri ispunjenoj muzikom, igrom i lepotom narodne tradicije.
Ulaz na koncert je slobodan.