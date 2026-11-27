Poslanica opozicione poslaničke grupe oko Srpske napredne stranke (SNS) Ana Brnabić rekla je danas da će ta stranka 13. decembra odlučiti o učešću na predsedničkim izborima i ocenila da za izbore nema uslova zbog, kako je kazala, „terora“ Studentske liste.

„Kakvi, bre, izbori!?“, rekla je Brnabić na konferenciji za novinare u Skupštini Srbije, uz ogradu da je to njeno mišljenje i najavu da će o tome narednih dana govoriti šef poslaničke grupe SNS-a „Srbija pobeđuje“ Aleksandar Vučić.

Nije odgovorila na pitanje hoće li SNS, ako nema kandidata za predsednika Srbije, podržati nekog drugog kandidata.

Kritikovala je novinare što je uopšte pitaju o predsedničkim izborima, jer je njena konferencija bila o hapšenju vlasnika Informera Dragana Vučićevića.

Uz osudu svega što se dešava u vezi s vlasnikom Informera, Brnabić je optužila vladajuću Studentsku listu da stoji iza „političkog progona neistomišljenika“, kao i za, kako je navela, „gaženje institucija i pritiske na policiju i tužilaštvo“.

Brnabić je kazala i da će poslanička grupa „Srbija pobeđuje“ pokrenuti inicijativu da „vladajući režim pod hitno“ zakaže sednicu Skupštine Srbije na kojoj bi se raspravljalo o progonu novinara, s posebnim osvrtom na slučaj vlasnika Informera.

Dodala je i da će poslanička grupa „Srbija pobeđuje“, ako to ne bude urađeno, tražiti vanredno zasedanje Skupštine, „na istu temu i pod hitno“.

(Beta)