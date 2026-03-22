Danas su Mladenci: Evo koje bi običaje trebalo ispoštovati

Srpska pravoslavna crkva 22. marta slavi Dan Svetih četrdeset Mučenika, praznik u narodu poznatiji kao Mladenci. Ovaj pravoslavni praznik koji simbolizuje ljubav, sreću i sladak život.

Srpska pravoslavna crkva proslaviće sutra Mladence, kao pomen na Svetih četrdeset mučenika sevastičkih postradalih za veru Hristovu 320. godine. Svi mučenici su bili mladići, pa je naš narod taj dan uzeo kao praznik na koji mladi supružnici/mladenci primaju goste u svoj dom, a oni im donose darove i tako im pomažu na početku bračnog života.

Praznik proslavljaju bračni parovi u prvoj godini braka, tako što u svoj dom primaju goste, koji donose poklone i na taj način pomažu mladencima na početku njihovog zajedničkog života. Smatra se da na Mladence moraju doći svi koji su bili na svadbenom veselju. Mladencima se na ovaj dan obično nose skromniji pokloni nego za svadbu. Obično se za Mladence poklanja sitno pokućstvo – poput tanjira, vaza, posuđa, ili sitnih kućnih aparata, ili ukrasi za dom.

Ovo je praznik sa mnogo običaja u srpskom narodu. Na ovaj dan žene ustaju rano i mese četrdeset kolačića koji se premazuju medom. Oni se nazivaju mladenčići i simbolizuju dug, srećan i sladak život. Na Mladence je dobro jesti med, kuvanu koprivu i zelje da bi se očistila krv. Mladenci uvek padaju u vreme posta, tako da i hrana koja se sprema toga dana mora biti posna zbog zdravlja i napretka dece mladih supružnika.

Kod naših starih, vlada verovanje da kakvo vreme bude danas, takvo će biti celo proleće: pa ako bude sunčano, pred nama je lepo vreme i mnogo sunca, sve do leta, a ako pada kiša, duva vetar i vremenske prilike nisu dobre, pred nama je turbulentan period.

Zato „se valja” da čim ustanete, pogledate kroz prozor, i vidite kakvo je vreme napolju. Ukoliko se jako osmehnete i imate pozitivne misli, veruje se da mlada možda i uspe da rastera oblake. Zato, osmeh na lice i verujte da će sve biti dobro.

