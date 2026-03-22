Kako do invalidske penzije nakon dužeg odsustvovanja s rada?

Već dugo, više od sedam meseci, na bolovanju sam. Koja je procedura za ocenu moje radne sposobnosti, odnosno invalidsku penziju nakon toliko vremena odsustvovanja s posla? Da li se priznaje i medicinska dokumentacija s privatnih klinika kada se odlučuje o invalidskoj penziji? – pitala je naša sugrađanka Marija R. iz Gornjeg grada.

Duže trajanje sprečenosti za rad zbog bolesti ili povrede na radu, a najkasnije po isteku svakih šest meseci neprekidne sprečenosti za rad (bolovanja), odnosno ukoliko je osiguranik u poslednjih 18 meseci bio sprečen za rad 12 meseci s prekidima, zahteva od izabranog lekara ili drugog stručno-medicinskog organa da tog zaposlenog uputi na invalidsku komisiju sa svom potrebnom medicinskom dokumentacijom radi utvrđivanja gubitka radne sposobnosti.

Kako je obaveza lekara da to učini, tako je i nadalje obaveza zaposlenog da u konkretnom slučaju, najkasnije u roku od 15 dana od kada je upućen na invalidsku komisiju, podnese zahtev za pokretanje navedenog postupka pred Fondom za penzijsko i invalidsko osiguranje, to jest nadležnom filijalom Fonda PIO. U vezi s priznavanjem medicinske dokumentacije napominjemo da organ veštačenja Fonda PIO veštači na osnovu pregleda osiguranika kod nadležnih državnih organa i njihovih izdatih dokumenata, ali se mogu prihvatiti i nalazi, rezultati i mišljenja privatnih klinika pod uslovom da postoji odgovarajući pečat iste, potpis i faksimil lekara. Kada se postupak za ostvarivanje prava na invalidsku penziju sprovede, ta osoba može zahtevati od nadležne filijale Fonda PIO da se originalna dokumentacija vrati, odnosno da dobije predate kopije.

