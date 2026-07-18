Ova četiri horoskopska znaka se češto zaljubljuju u svoje najbolje prijatelje!

Uvek su spremni za zabavu, uvek su uz tebe, prolaze s tobom sito i rešeto i važan su deo tvog života – ne zovemo ih uzalud najboljim prijateljima. A pošto s njima osećaš blisku vezu, nije retkost da se prijateljstvo odjednom pretvori u ljubav. Ova četiri horoskopska znaka često se zaljube u svoje najbolje prijatelje…

Ovan

Ovnovi znaju da ih njihova impulsivna i temperamentna priroda često može učiniti pomalo napornima i teškima. Zato uz sebe žele partnera koji ih sto posto razume i podržava – usprkos njihovoj naravi. Ovaj vatreni znak zna da ga najbolji prijatelj prihvata u potpunosti, sa svim prednostima i manama. Nije retkost da se odjednom razvije više osećaja pa da otkriju veliku ljubav u svojim najdražima.

Blizanci

Blizanci su vrlo aktivni i komunikativni te im je potreban neko pored sebe koji ima iste interese i koji se slaže s njima u brojnim aktivnostima. Pa ko bi mogao biti bolji od tvog najboljeg prijatelja? Uvek ima otvorene uši za tebe i uvek je spreman za zabavu. Nije ni čudo što se blizanci vole zaljubiti u svog najboljeg prijatelja.

Strelac

Strelci vole svoju slobodu i radije provode vreme sa svojim prijateljima. Pošto imaju iste interese, gotovo uvek mogu nešto spontano učiniti s njima ili zajedno istraživati svet. Ova jednostavnost i lakoća veoma impresionira strelca pa se lako može dogoditi da se s vremenom zaljubi u svog najboljeg prijatelja.

Vodolija

Vodolije se smatraju osobama koje vole slobodu i osećaju se najugodnije u vezi kada su na istoj talasnoj dužini s partnerom. Ko najbolje zadovoljava ovaj kriterijum? Najbolji prijatelj, naravno! U njegovom društvu vodolija može biti takva kakva jeste, stoga u potrazi za ljubavlju nije retkost da vodolija razvije osećaje prema svom najboljem prijatelju.

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