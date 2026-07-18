Danas slavimo Svetog Atanasija Atonskog: Evo koje bi običaje trebalo ispoštovati

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas proslavljaju Svetog Atanasija Atonskog.

Sveti Atanasije Svetogorski ili Atonski je živeo u 10. veku. Zamonašivši se više godina je proveo kao pustinjak. Upravo on je uveo kinovijski sistem na Svetu Goru – ideju da monasi treba da žive u zajednici, umesto kao pustinjaci kao što je preovlađivalo do tada.

Još za života je stekao mnogo poklonika. Napisao je prvi topik, odnosno zakonik Svete Gore, piše Istorijski zabavnik.

U našim krajevima, narod Svetog Atanasija smatra jednim od zaštitnika od nepogoda i oluja.

Na jugu Srbije do danas je ostala sačuvana priča o tome kako je đavo iskušavao ovog monaha prerušivši se u najlepšu devojku koja ga je mamila da se odrekne Boga i pridruži joj se u obožavanju nečastivog.

Sveti Atanasije je prozreo ovu prevaru i zamolio je devojku da mu pokaže đavoljsku moć tako što će uskočiti u mali ćup. Ona je to učinila, a monah je odmah zatvorio posudu i bacio je u more.

Legenda kaže da je ćup godinama plutao, sve dok ga nisu pronašli ribari koji su ga otvorili. Tako je đavo ponovo izašao i danas luta svetom iskušavajući i kvareći ljude. Zbog ovoga, stari kažu da čim zagrmi, đavo pomisli da to ide Sveti Atanasije, uplaši se i odmah uskače u posude. Zato je važno da se na današnji dan svi sudovi drže čvrsto zatvoreni.

U nekim krajevima Srbije, Svetog Atanasija slave vodeničari koji veruju da na današnji dan đavoli vrebaju u virovima, pa ni vodenice danas neće dobro da rade.

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(Pančevac/Kurir)