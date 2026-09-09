Danas slavimo prepodobnog Pimena Velikog: Vekovne izreke kao lek za brzi život

Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave dan posvećen Prepodobnom Pimenu Velikom, prvohrišćanskom svetitelju poznatom po mudrosti i izrekama koje važe do danas.

On je još od malena učio od mudraca i duhovnika, pa se nedugo zatim i zamonašio. Sveti Pimen je postao veliki mudrac kome su dolazili drugi monasi, ali i obični ljudi po savet ili samo toplu reč. Umro je u 5. veku, u dubokoj starosti. Postoje njegovi zapisi o životu i mudrosti.

Čak i milenijum i po kasnije, njegove izreke stoje kao stub, prkoseći vremenu i brzom životu koji živimo.- Ako se budeš pridržavao ćutanja, onda ćeš spokoj naći svugde, ma gde da živiš – govorio je on.

– Ako ti je neko učinio zlo, učini mu dobro i tvoje dobro će pobediti zlobu – poznata je njegova misao.

– Plač je dvojak – dela i čuva. Plačimo svom snagom pred dobrotom Božijom dok nam ona ne učini milost – govorio je Pimen Veliki.

– Učiti bližnjeg je podjednako protivrečno sa smireno mudrenošću, kao i obličiti ga – kazao je mudrac.

To su samo neke od njegovih mudrosti, načela po kojima bi svaki čovek trebalo da živi.Danas je bitno da nađemo mir, spokoj i mesto u svom srcu za praštanje. Ispunite sebe i ljude oko sebe smirenošću.

(Pančevac)

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