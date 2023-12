NEKA IM JE SA SREĆOM I AKO NE BUDU ČASTILI

Druga najveća sedmica u istoriji Državne lutrije Srbije u iznosu od 5,1 miliona evra koja je sinoć izvučena, uplaćena je na punktu Zlatna palma u centru Pančeva, na kojem je već jednom ranije uplaćena sedmica.

Jasna Jelenić (63), vlasnica radnje, kaže da je već bila nekome srećne ruke i da je to jako raduje, te zbog toga mnogi žele baš na ovom mestu da uplate tiket.

– Pre par godina je isto ovde uplaćena sedmica, u međuvremenu više puta Bingo, Bingo plus, Super centar, kao i šestice i petice na loto-u, to se podrazumeva. Kažu da sam srećne ruke, ja ovde sama radim, tako da svi kod mene uplaćuju. Prošli put me niko nije častio, a sada, ako časte, časte, ako ne časte, neka im je svakako sa srećom. Ne znam ko je dobitnik, svako ko je uplatio je potencijalni pobednik, tako da ne mogu da znam. Uvek dosta ljudi uplaćuje, juče je npr. bilo oko sto, al’ ne verujem da će dobitak uticati na broj uplata, uglavnom imam stalne mušterije, naglašava Jelenić.

Kaže da i ona igra loto, ali da nema baš toliko sreće.

– Igram i ja, ali više sreće donesem drugima, nego što je ja imam. Al’ bude i kod mene neki dobitak, najviše što sam osvojila je petica, ističe Jelenić.

Pančevci su veoma srećni što je dobitnik neko od naših sugrađana:

– Čula sam ko je dobitnik, ali ne znam ko je. Dugo igram Loto i uvek uplaćujem kod ove ljubazne gospođe, koju znam od svojih ranih školskih dana. Do sada nikad ništa nisam osvojila, al’ evo upravo sam sada dobila 120 dinara. Redovno igram, to je kod nas porodična tradicija. Igramo iz zabave, ali naravno da bi bilo lepo da dođe i dobitak, rekla je Dragana Marković.

– Dobitniku želim svu sreću i da potroši na šta god želi i da bude živ i zdrav. Ja do sad nisam igrala loto, ali ću se potruditi da počnem. Ja bih novac potrošila da stambeno obezbedim decu, a drugi deo bih poklonila nekome ko nema, nekoj deci ili bolesnima, i meni nešto malo, naglašava Marija Bogdanov.

– Ja ne igram, meni zaista te pare ništa ne znače. Poznajem ženu koja tu radi i drago mi je da je baš kod nje uplaćeno. Mislim da je zaslužila neku nagradu, ja bih joj svakako dao nešto novca da sam ja osvojio, kaže Slobodan Stanivuković.

– Čula sam da je naš sugrađanin osvojio nagradu, gledala sam sinoć izvlačenje jer i ja igram, ali sam osvojila samo trojku. Igram dosta dugo, sigurno bar 8 godina i skoro uvek uplaćujem na ovom mestu. Raduje me da je neko od naših sugrađana dobio jednu tako lepu i veliku nagradu, njemu će sigurno biti srećna Nova godina. Ne znam ko je dobitnik i mislim da se nikad neće ni saznati iz bezbednosnih razloga. Da sam ja osvojila nagradu, obezbedila bih sebi drugačiji stan i kuću, pomogla bih rođacima i obradovala bih ih. Takođe, otišla bih i na neko duže putovanje, koje inače ne mogu da priuštim, rekla je Dušica Biskupljanin.

(Pančevac/Mirko Popović)

OVO JE MESTO KOJE JE DRUGI PUT DALO MILIONERA

DOBITNI LOTO LISTIĆ UPLAĆEN U PANČEVU