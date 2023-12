BEZ NJE SE ODMOR NA ZLATIBORU NE MOŽE ZAMISLITI: Ovo morate da znate ako praznike provodite na najposećenijoj planini u Srbiji

Poseta Zlatiboru duže od dve godine od kako je puštena u rad ne može da se zamisli bez vožnje Gold gondolom. Od ponedeljka, pa sve tokom novogodišnjih i bozićnih praznika za sve posetioce ona će raditi u izmenjenom režimu rada.

– Podsećamo da će gondola raditi svaki dan od 9 do 15 časova, a poslednja vožnja sa Tornika je u 16 časova – kažu za RINU u ovom preduzeću.

Male izmene odnose se na sledeće dane tokom praznika:

01. januar od 10 do 15 časova, poslednja vožnja sa Tornika u 16

06. januar od 9 do 14 časova, poslednja vožnja sa Tornika u 15 i

07. januar od 10 do 15 časova, poslednja vožnja sa Tornika u 16 časova.

Mesecima unazad to je jedna od najpopularnijih turističkih atrakcija u Srbiji koja obara sve rekorde posećenosti.

Gold gondola na Zlatiboru duga je 9 kilometara i povezuje centar Zlatibora sa vrhom Tornik. Međustanica nalazi se na Ribničkom jezeru, a svim turistima ova voćnja pruža nezaboravnu uspomenu.

(Pančevac)