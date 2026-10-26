Zima može predstavljati izazov kada je u pitanju sušenje veša, posebno ako nemate mogućnost korišćenja otvorenog prostora na suncu. Međutim, sa nekoliko pametnih trikova možete efikasno osušiti veš unutar svoja četiri zida tokom hladnih meseci.

Evo nekoliko saveta koje možete slediti kako biste pravilno osušili svoj veš čak i kada je napolju hladno.

Odaberite pravo vreme za pranje

Prilagodite vreme pranja veša danima kada možete otvoriti prozore kako biste omogućili bolju cirkulaciju vazduha u prostoriji.

Koristite otvorene prostore kad god je to moguće

Kada temperature dozvole, iskoristite svaku priliku da veš osušite napolju na svežem vazduhu. Ako imate terasu ili balkon, postavite žicu za sušenje veša i pustite da prirodan vazduh obavi posao.

Iskoristite radijatore i grejanje

Postavite sušilicu za veš u blizini radijatora ili drugih izvora toplote kako biste ubrzali proces sušenja. Ovo je posebno korisno za manje komade veša.

Koristite viseće konopce ili stalke

Viseći konopci ili stalci za sušenje veša mogu biti odličan način za sušenje odeće u zatvorenom prostoru. Postavite ih u prostoriji s dobrim protokom vazduha.

Koristite ventilatore

Postavite ventilatore u blizini veša kako biste poboljšali cirkulaciju vazduha i ubrzali sušenje.

Izbegavajte sušenje veša u spavaćim sobama

Sušenje veša u spavaćim sobama može povećati vlažnost, pa je bolje izbegavati ovu praksu kako biste sprečili pojavu buđi.

Održavajte redovno provetravanje

Periodično provetravajte prostoriju kako biste izbegli nakupljanje vlage. Otvorite prozore i vrata kako biste dozvolili svežem vazduhu da cirkuliše.

Pametno sušenje veša tokom zime ne samo da čuva svežinu odeće već i doprinosi uštedi energije. Sledite ove savete i uživajte u mekoj, mirisnoj odeći tokom hladnih meseci.

(Pančevac)