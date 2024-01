STANJE NA PUTEVIMA: Nema zadržavanja vozila na graničnim prelazima

Na putničkim i teretnim terminalima naših graničnih prelaza nema zadržavanja vozila, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije, pozivajući se na informacije Uprave granične policije, dobijene u 5.15.

Kako se podseća u saopštenju, granični prelaz Bajmok Bačalmaš će svakog vikenda (petak, subota i nedelja), do 14. januara raditi od 7 do 24 sata, a prelaz Bački Vinogradi Ašothalom do 16. januara od 7 do 22 sata.

Granični prelaz Rastina Bačsentđerđ od 5. do 7. januara radiće u vremenu 07-24.

Prema poslednjim informacijama dobijenim od Javnog preduzeća „Putevi Srbije“, na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila.

