PREDSEDNIK VUČIĆ SE OBRATIO IZ DAVOSA

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se iz Davosa gde će boraviti do 19. januara na Svetskom ekonomskom forumu.

– Želimo da uspostavimo bližu saradnju i sa Mostarom.

– Nadam se da odlazak Srba sa KiM nije u interesu, ne samo Evrope, nego ni sveta. Treba da im se omogući da ostanu da žive u svojim kućama, u skladu sa principima koji su potpisani 2015. godine, koje smo potpisali i u skladu sa novim planom za Zajednicu srpskih opština. Ako neko i to hoće da sruši, onda šta Srbima ostaje?

– Hoću ljudima da objasnim prvo ovo: Ljudi misle da niko ne brine o njima kada se pojave na našem aerodromu i kada dugo čekaju da prođu pasošku kontrolu. Nije to lako ni jednostavno rešiti. Naš aerodrom je jedan od lepših u Evropi i on raste. Međutim, tu se stvori usko grlo i ljudi su nervozni posebno u letnjim mesecima. Razgovarao sam s tim ljudima o svim detaljima, upoznao ih s problemima. Verujem da će sa više brige i pažnje moći da se obavlja taj posao, razgovarao sam sa Kuvajtskim fondom.

Naš narod mora da bude zadovoljan, tu moraju da budu najviši standardi u svetu. Najniža plata zaposlenog negde na Zapadu Srbije bi bila 1.000 evra. Zamislite kako bi to snažilo i ojačalo Srbiju. Da li ćemo moći bilo šta da se dogovorimo to je pitanje za budućnost, ali je važno da mi saslušamo njih i otvoreno razgovaramo o svemu da vidimo da li možemo to da isporučimo, mogu li naše reke i planine da budu čiste. To je posao koji nije ni danas ni sutra ni prekosutra, već posao za sledeću Vladu.

– Razgovarao sam sa još biznismena iz arapskih zemalja i da nam pomognu i investiraju u našu zemlju. Verujem da tu možemo da ostvarimo velike rezultate. Svima predstavljam preveo sam i na strane jezike to što ćemo da uradimo do 2027. Rzagovarao sam i sa Micitakosom i očekujemo njegovu posetu već u februaru, oko Sretetnja. Razgovarao sam sa kompanijama iz Kine i Japana, i nama stižu investicije iz stih zemalja – pojasnio je predsednik.

Predsednik je komentarisao i današnje sastanke, prvenstveno onim sa Lajčakom.

– Nije moje da govorim u ime evropksih ni američkih predtsavnika, ali razgovaraću sa svima jer verujem da će svi razumeti o čemu je reč. Reč je o pokušaju ukidanja dijaloga i progona Srba sa KiM, i to je suština svega. Mislim da su svesni posledica… – kazao je Vučić.

Džim o Brajan sada ima veliku ulogu i reč o inteligentnom čoveku prokomentarisao je Vučić.

– Razgovor sinoć je trajao duže od dva i po sata. Time sam vam sve rekao. On je na pažljiv način salsušao sve što sam imao da kažem. Govorio sam otvoreno i iskreno, ostalo ostaje da sačekamo i vidimo – kaže Vučić.

Kako kaže o KiM je bilo reči sat vremena, a ostalim temama su tazmenili mišljenja u ostatku susreta.

– Danas na glavnom panelu, gde su svi lideri bili, najvažniji rekao bih i šefica MMFa, i Zdravstvene organizajcije, Ministar spoljnih poslova SA i Emirata, tu je dominirala tema politike… – pojasnio je Vučić te kazao kako je uvek odnos sa Prištinom jedino pitanje.

Pitanje ovde je odnos Amerike i Kine, a ostali su mali u odnosu na njih o njihov udeo u svetskoj ekonomiji kazao je predsednik.

– Kod nas su izbori završeni, sada slede 4 godine mira i da guramo zemlju napred. Ali ove teme su one koje odlučuju budućnost sveta. Razgovaram sa svima da popravims ituaciju naše zemlje. Rano sam ustao i koristio vreme da se spremim za subotu, ne znam da li će biti u pet ili šest. Ove godine i Girogijeva očekuje malo veći rast u Evropi i svetu, dobro da Amerikanci nisu imali recesiju, veruje da će Kina početi da se oporavlja, ako to bude slučaj verujem da i Srbija može da ima stopu veću od 3,5 što će strahovito povećati plate i penzije a inflacija ide dole – pojasnio je predsednik.

Kako kaže ako je Srbija na 2% onda je to problem.

– Ovu godinu smo završili na 2,6% dok je EU 0,6%. Za nas je predviđeno da sledeće godine budemo prvi u regionu, ako to uspemo. A to možemo ulaganjima u projekte. Ovde dominira i tema veštačke inteligencije. Predviđaju da će nepripremljene zemlje tada izgubiti veliki broj zaposlenuih, a mi moramo za to da se pripremimo, da održimo zaposlenost… Hoćemo da budemo rpvi u regionu po svim tim pitanjima. Hoćemo li uspeti ne znam, a važno je i da sačuvamo naš narod na KiM – kaže Vučć.

O Evropksom paralmentu kaže kako će se javiti Šider da kaže nešto loše, i neki drugi da kažu nešto malo lepše.

– Hvala im na društvu koje su izabrali za Srbiju – ironično aludirajući kako je tema Srbije tu „ugurana“.

– Da obavestim lidere opozicije, ja sam juče bio u Davosu nisam mogao da virim iza zavese… stigli smo ovde ujutro, tako da nisam mogao naveče da budem u Beogradu. Priviđam im se… Ali oni neka svoj posao rade, uskoro će u Parlament da tamo bacaju poslovnik koji su sami doneli. Ljude zanima kako će Srbija da napreduje – kazao je Vučić.

– Važno je da mnogo radmo, pozivam i njih da se uključe u borbu za uspešnu Srbiju. Ima mesta za sve. Za svakog čoveka koji želi da doprinese razvoju svoje zemlje. Svi su dobrodošli – rekao je Vučić na kraju obraćanja.

(Pančevac/Novosti)