PREDSEDNIK VUČIĆ IZ DAVOSA

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obrtio se javnosti iz Davosa.

Na samom početku predsednik se osvrnuo na sastanak sa predsednicom evropske komisije Ursulom fon der Lajen.

– Ne postoji važnija osoba sa kojom možete da se sastanete u Evropi. Za nas je bio veoma dobar, odličan sastanak. Razgovarali smo o svim bitnim pitanjima za Srbiju. Od regionalnih odnosa do plana rasta koji je predložila Ursula. Nastavićemo te razgovore u Skoplju uz prisustvo drugih evropskih zvaničnika i američkih.

On navodi da je razgovor bio prijatan i srdačan.

Na pitanje da li mu je Ursula fon der Lajen čestitala na izborima predsednik kaže:

– Ja neću da vam kažem, razmislite sami. Ja neću da takve stari koristim za unutrašnje potrebe, ja ovde predstavljam celu zemlju. Predstavljam i one koji vode prljavu kampalju protiv mene svakoga dana. Zar mislite da bi Ursula fon der Lajen došla i sela samnom i srdačno razgovarala da ne razmišlja o tome kako su se stvari odigravale i kako će se odigravati. Ne želim da zloupotrebljavam druge ljude u našim unutrašnjim borbama. Izbori su dovoljno pošteni i bili su najpošteniji u istoriji Srbije do sada. Bili su najčistiji, ponosan sam na tu pobedu – rekao je predsednik.

Kako kaže, ne želi da se pravda nikome niti sa čeka samo da čuje šta će ko da kaže protiv svoje zemlje.

– Večeras imam još važnih sastanaka, za mene je važno da na pristojan i dobar način predstavim našu zemlju – rekao je Vučić.

Predsednik je rekao da to što pristojna većina ćuti, ne znači da je satkana od neznalica. Dodaje da će i sutra šta god da se dogodi kada Kurti bude rušio sve sporazume, oni će reći da država ima pravo da radi šta hoće.

– Našli su i svoje sluge, čak i medijski u Srbiji za to. Ali to je nešto sa čim moramo da se borimo – rekao je Vučić i dodao:

– Kada vidite tako agresivnu kampanju protiv nekoga, da li se zapitate zbog čega je sve to?

– Pozivam ljude da gledaju u subotu ono što ćemo da predstavimo – rekao je Vučić.

Kako kaže, kada bi priznao nezavisno Kosovo, da bi mu dali Nobelovu nagradu za mir. Dodaje, za šta mu je to potrebno.

– Meni treba poštovanje naroda Srbije, što bih bio zainteresovan za to što misle stranci? Mene više interesuje kakva će fus nota da bude jednog dana u knjizi u budućnosti, nego ovo – rekao je Vučić.

Ističe da svi dobro znaju da niko nije pokrao nikakve izbore. Dodaje da treba da uđe u anale istorijske koliko mrze svoju zemlju i šta su sve učinili za svoju zemlju.

Na pitanje koga kažnjava programski direktor Crte koji je bio u evrospkom delu nemačkog Bundestaga gde je trebalo da priča, kaže:

– Kažljava ljude sa kojima razgovara jer im oduzima vreme. Njega je poslanik najznačajnije i najveće partije u Nemačkoj pitao, da je to pitao neko u Srbiji onda bi to bio progon. Ali je njega pitao jedan istaknuti poslanik: „Izvini, a ko vas plaća?“ I onda je on morao da kaže plaćaju me Velika Britanija, Amerika i Švedska. To je bilo pitanje. Sami razmislite.

Na pitanje kako vidi to što Hrvatska hoće da pošalje borbena vozila na granicu sa Srbijom, predsednik kaže:

– Da budemo sasvim fer, ne šalje na granicu sa Srbijom. Šalju ih u Beli manastir, to je gradić jednako udaljen jednako od granice sa Srbijom, koliko i od granice sa Mađarskom. Mađarska je NATO zemlja, za predpostaviti je da im ne pada na pamet da ulaze u sukob sa NATO zemljama, znali smo ne nameravaju da napadaju Austriju. Ali ne vidim tu neku posebnu opasnost za nas. Ne mislim da tu ima opasnost za Srbiju.

Ističe da je važno da Srbija snaži i jača vojsku.

– Svi se naoružavaju i snaže svoje vojne industrije i mi ćemo. Posebno se radujem ulaganju u domaću industriju. Potrebno nam je više znanja i moraćemo više da plaćamo našeg inženjera. Takođe, ulagaćemo u dronove i da krenemo u kakvu takvu serijsku proizvodnju dronova do kraja godine – rekao je Vučić.

Kako kaže, zatražio je da ode na Kosovo i Metohiju da se obrati srpskom narodu.

– Plaćao bih onako kako moram da platim, ali ćemo da plaćamo dinarima i to je ono za šta se borimo. Mi nemamo atomsku bombu, nismo vele sila, nemojte da očekujete od mene da se ponašam neodgovorno – rekao je Vučić.

Kako kaže, mora da bude ozbiljan i da donosi odluke koje po nekada moraju da budu hrabre, ali još češće mudre.