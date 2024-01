NOLE UPISAO NOVI REKORD A MANARINO DVA KROMPIRA Đoković ubedljivo savladao Francuza za četvrtfinale AO!

Najbolji teniser planete Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale Australijan opena 2024. godine. On je u osminifinala ubedljivo savladao Adrijana Manarina 3:0 u setovima i to impresivnom igrom (6:0, 6:0, 6:3)

Novak Đoković ne samo da je odigrao najbolji meč na Australijan openu ove sezone, već je odigrao možda i jedan od najsavršenijih mečeva u teniskoj istoriji. Đoković je protiv Adrijana Manarina impresivnih 13 gemova u nizu.

Iako rezultat to ne govori, igran je jedan fizički zahtevan meč u kome je Novak morao da se pomuči. U više navrata igrani su dugi, maratonski poeni, pa čak i gem od 13 minuta, u više navrata Nole je zbog zatvorenog krova i lošeg hlađenja u dvoranskim uslovima morao da se hladi, a čak se uhvatio jednom i za zglob što je zabrinulo navijače, ali su na kraju imali prilike da odgledaju tenisko savršenstvo…

Devetnaesti igrač planete u uvodnom gemu dobio je dve prilike za brejk, odoleo je Novak pritiscima, već u narednom gemu imao priliku da oduzme i sam servis rivalu, a onda je ubacio u petu brzinu, vezao šest gemova uz tri osvojena gema na servis protivnika, te je ekspresno, nakon samo 33 minuta uzeo prvi set 6:0.

Visoki tempo igre Đokovića nije mogao da prati Manarino, uprkos želji, ponekad i dugim poenima, Đoković je u potpunosti kontrolisao meč u nastavku. U jednom momentu sredinom trećeg gema delovalo je da Nole ima problema sa disanjem, a uhvatio se i za zglob, to je zabrinulo navijače, u nastavku je dobio najteži gem na svoj servis, koji je trajao preko 13 minuta, u kome je rival imao tri brejk-lopte, ali na kraju Đoković je taj koji je došao do gema. I u drugom setu sačuvao je koncentraciju, te i drugi set dobio bez izgubljenog gema

Adrian Mannarino laughing hysterically after being down 6-0, 6-0 to Novak Djokovic.

He puts up two 0’s around his eyes 😂

Sometimes all you can do is laugh. pic.twitter.com/Z0piuINNeJ

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 21, 2024