POČINJE ISPLATA NOVE POMOĆI DRŽAVE Evo koja grupa građana će dobiti skoro 1.000 evra

Kako je danas najavio predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, nova pomoć države za lica koja imaju retke bolesti počinje. Ova grupa građana ima pravo, da budemo precizni, na tri različite pomoći države od 25.000, 35.000 i 50.000 dinara.

– Krećemo sa isplatom jednokratne novčane pomoći u iznosu od 25.000 dinara za lica koja imaju retke bolesti, dodele vaučera za kupovinu lekova i medicinskih sredstava u iznosu od 35.000 dinara i dodela vaučera za rehabilitaciju i rekreaciju u iznosu od 50.000 dinara. To je dakle gotovo 1.000 evra protivrednosti u dinarima za lica koja boluju od retkih bolesti, istakao je predsednik tokom današnjeg obraćanja.

– Mislim da to dobro govori o našem društvu, o snazi javnih finansija naše države i da dobro govori o nečemu što smo do sada zapostavljali a to je briga o onima koji ne mogu sami o sebi da vode računa, rekao je Vučić.

Prijava za ovu pomoć države počela u ponedeljak

Na sajtu Ministarstva za brigu o porodici i demografiju od ponedeljka je okačen obrazac i uputstva za prijavu za ovu pomoć države.

Pomoć države za lica obolela od retkih bolesti usvojena je prošle nedelje, na sednici održanoj 25. januara ove godine.

(Pančevac/Blic)