SA 4 SOLARNA PANELA GREJE VODU ZA CEO KOMŠILUK: Marko uložio novac u skupu investiciju koja mu se isplatila

Još pre dvadeset i više godina, Marko Ilić iz Bačkog Brega rešio je da u svoje domaćinstvo, ali i u celo selo uvede jednu inovaciju, pa je tako rešio da uloži novac i vrlo skupu investiciju – izgradnu solarnih panela. Ovo ulaganje bilo je skupo tada, ali je kako Marko saznaje veoma velik finansijski poduhvat i u današnje vreme.

“Pošto je energija uvek bila skupa, ja sam tada rešio da napravim četiri ćelije koje će uvek moći da greju moju sanitarnu vodu. Tako da bih ja tokom čitave zime mogao uvek da imam toplu vodu, a preko leta mi, hvala Bogu, sve vreme sunce greje pa ću imati i manju potrošnju struje”, kaže Marko.

Marko zagreva na svom domaćinstvu bojler od 300 litara. Pa tako kada je temperatura oko 30-ak ili 35 stepeni on može da ima 90 do 95 tople vode u bojleru, što znači da ceo komšiluk može da se kupa kod njega. Voda se zagreva celog dana i sutradan do jutra. A sve to se više puta pokazalo isplativim, kaže ovaj domaćin.

Konstrukcija samih panela je vrlo jednostavna, ispod solarnih ćelija idu cevi sa vodom koja se zagreva. Voda se zagreva u cevima i tako topla se šalje dole u podrum. Pumpa vrti i onda je dovoljno samo da odvrneš slavinu i možeš da imaš toplu vodu u kupatilu, kuhinji ili na česmi u dvorištu. Gde se razvede, može da se računa na toplu vodu. Kada je reč o dugotrajnosti i izdržljivosti ovih panela, Marko kaže da se do sada nije ništa desilo na njima osim manjeg kvara pre par godina.

Na početku su i neke Markove komšije želele da imaju ovakve solarne panele kako bi smanjile utrošak energije, ali je ovo bila zaista skupa investicija u to vreme pa su mnogi pre vremena odustali od ove ideje. Savet ovog domaćina je da svakako ulože u ovu investiciju jer se višestruko isplati. Sa dolaskom sve viših temeperatura i toplijih leta, a kraćih zima, Marko kaže da će se isplativost tek videti. Manje struje će se trošiti, a tople vode možete imati na pretek.

(Pančevac/Agromedia)

Kontejneri prepuni, jer smećar ne može da priđe! Ako ga pauk pokupi može da ga ošteti