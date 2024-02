SAVETI ZA PRAVILNO ODLAGANJE HRANE U FRIŽIDERU Evo koje korake je potrebno slediti

Pravilno odlaganje hrane u frižideru je od suštinskog značaja za očuvanje svežine, ukusa i sigurnosti hrane. Kako biste obezbedili optimalne uslove skladištenja, važno je pravilno organizovati svoj frižider.

Evo nekoliko saveta kako pravilno organizovati svoj frižider:

Temperatura

Održavajte temperaturu frižidera između 1 i 4 stepena. Ova temperatura sprečava razvoj bakterija i produžava trajnost hrane.

Podela polica

Razdelite police u frižideru prema vrsti hrane. Na primer, držite mlečne proizvode na jednoj polici, sirovo meso na drugoj, voće i povrće na trećoj, itd.

Kontejneri za skladištenje

Koristite kontejnere ili plastične posude za skladištenje hrane. Ovo ne samo da organizuje prostor, već i štiti hranu od kontaminacije i neprijatnih mirisa.

Pravilo FIFO

Primenite pravilo „first in, first out“ (prvo unutra, prvo napolje) prilikom odlaganja hrane. Ovo znači da novu hranu stavljate iza one koja je već unutra, kako biste prvo koristili ono što je starije.

Održavanje hladnoće

Postarajte se da se hrana brzo ohladi nakon što je stavite u frižider. Ne ostavljajte toplu hranu na sobnoj temperaturi, jer to može dovesti do rasta bakterija.

Ne pretrpavajte frižider

Ostavite dovoljno prostora između namirnica kako bi vazduh mogao slobodno cirkulisati. Pretrpan frižider otežava održavanje pravilne temperature i može dovesti do bržeg kvarenja hrane.

Oznake i datumi

Označite posude sa hranom imenom i datumom kada ste je stavili u frižider. Ovo vam pomaže da pratite koliko dugo je hrana bila unutra i smanjuje rizik od konzumiranja pokvarene hrane.

Pravilno odlaganje hrane u frižideru nije samo stvar organizacije, već i ključni faktor za očuvanje svežine i sigurnosti hrane. Prateći ove savete, možete produžiti trajnost svojih namirnica i uživati u hrani koja je uvek sveža i ukusna.

(Pančevac)