MIRISOM DO JABUKE „Zlatna jabuka” uz pomoć „Veštih ruku” do korisnih preparata

U proteklom periodu je bilo veoma živo u jabučkom Domu kulture „Kočo Racin”, pre svega zbog nekoliko radionica koje su organizovane u toj ustanovi.

I dok su žene učile da prave preparate za kućnu upotrebu, učenici osnovne škole su izrađivali poklone za svoje mame i bake povodom Osmog marta.

Farmaceutkinja podučavala Jabučanke

Radionica pod nazivom „Mirisom do Jabuke” održana je nedavno u Domu kulture, čime je zapravo i realizovan istoimeni projekat, čiji je nosilac pančevačko udruženje „Vešte ruke”.

Predsednica te organizacije Jelka Đorđević navodi da je projekat u Jabuci sproveden u saradnji sa udruženjem „Zlatna jabuka”, kao i da je radionica bila podeljena u dva dela.

– Prvi deo je sadržao informacije o izradi četiri različita preparata, a to su: so za pedikir, dezodorans za fleke, sapun i mast za negu ispucalih usana. Drugi deo je bio namenjen za beleške polaznica, kada su one mogle da zapišu različite korisne informacije koje im je na radionici podelio predavač – navodi Jelka Đorđević.

Ona kaže da se radionici odazvalo deset žena, kao i da je sve to vreme bio prisutan i edukator.

– Ovog puta to je bila farmaceutkinja, koja ih je obučila da sami naprave pomenuta četiri preparata. S obzirom na to da smo, shodno uslovima projekta dobijenog od Grada Pančeva, bili dužni da radionicu održimo u saradnji s koleginicama sa sela, ovog puta je naša ideja bila da izbor padne na Jabuku.

Samo da napomenem da smo slične projekte realizovali i ranije, pa smo tako imali pustovanje vune u Dolovu, a potom smo u Brestovcu priredili radionicu veza – ističe predsednica „Veštih ruku”.

Tokom celodnevne edukacije dame su imale priliku i da same pokušaju odnosno da naprave svoje preparate. I mnogima je to veoma uspelo.

Kreativni mališani vole medenjake

Pored navedenog okupljanja, u minulom periodu su se u Domu kulture održavale kreativne radionice za učenike drugog razreda Osnovne škole „Goce Delčev” povodom Osmog marta.

S tim u vezi jabučki đaci su se okupljali četiri puta u periodu od 19. februara do 1. marta.

Radionice je vodila Leonora Karanfilovski, organizator kulturnih aktivnosti u Domu kulture „Kočo Racin”, a prisustvovalo im je ukupno desetoro devojčica i dečaka.

– Pravili smo i ukrašavali medenjake, pisali čestitke, pravili bukete cveća od papira za naše mame, bake, tetke… Radionice su bile zanimljive i inspirativne za đake. Pokazali su veliko umeće u pravljenju i dekorisanju medenjaka, a naročito u degustaciji – navela je Leonora Karanfilovski.

(Pančevac)

NAJLEPŠE 4 BILJKE ZA VAŠU TERASU U PROLEĆE Pravo je vreme da ih posadite