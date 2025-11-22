KULTURNI CENTAR: Program od 24. do 29. novembra

U okviru bioskopskog repertoara Kulturnog centra Pančeva, u periodu od 24. do 29. novembra očekuju nas četiri zanimljiva filmska ostvarenja.

U Dvorani, od 24. do 26. novembra u 18 sati na programu je sinhronizovani animirani film „Šape u akciji“.

Voz juri, nevolja stiže – a spašavanje tek počinje! Velika animirana avantura za celu porodicu – smeh, akcija i prijateljstvo na svakoj stanici! Kada banda luckastih životinjskih prevaranata krene u još jednu svoju smicalicu, stvari brzo izmaknu kontroli – i završe usred prave pljačke voza! Sada su svi u opasnosti, a jedina nada je neobičan par: snalažljivi rakun, s ne baš čistim dosijeom, i Reks, hrabri policijski pas koji uvek igra po pravilima. U vozu koji juri punom brzinom, moraju da nauče da sarađuju kako bi spasili životinje, zaustavili zlikovce – i možda postali pravi heroji!

Istih dana u istom prostoru, od 20. sati možete pogledati kriminalističku dramu „Velika iluzija 3: Sad me vidiš, sad me ne vidiš“. Režiju potpisuje Ruben Fleicher, a uloge tumače Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Franco, Isla Fisher i Morgan Freeman.

Četiri Jahača vraćaju se moćniji i spretniji nego ikad, a s njima stiže nova generacija iluzionista spremnih da pomere granice mogućeg. Treći nastavak hit-sage o vrhunskim iluzionistima briše liniju između stvarnosti i obmane – svaki trik nadmašuje onaj prethodni, a najveće iznenađenje nikada nije ono koje očekujete. Zvezdanu postavu predvode Džesi Ajzenberg, Vudi Harelson, Dave Franko i Isla Fišer, kao i harizmatična Rozamund Pajk i legendarni Morgan Frimen. Pripremite se za adrenalinski vrtlog hipnotišućih varki – pravilo je samo jedno: nemojte da trepnete, jer ono što vidite možda nije ni delić onoga što se zaista događa!

Na bioskopskom programu 27. i 29. novembra u 18 sati u Dvorani, na repertoaru je sinhronizovana animirana komedija „Zootropolis 2“.

Detektivi Džudi Hops i Nik Vajld naći će se na krivudavom tragu misterioznog reptila koji stiže u poznati Zootropolis, preokrećući u potpunosti životinjsku metropolu. Džudi i Nik moraju tajno da odu u nove, neistražene delove grada, gde se njihovo čvrsto partnerstvo stavlja, kao nikada do sada, na test.

Film „Bugonija“ u režiji Yorgosa Lanthimosa, možete pogledati od 27. do 29. novembra u 20.30 u Dvorani Kulturnog centra. Uloge tumače Jesse Plemons, Emma Stone, Alicia Silverstone. Dvojica mladića opsednuta teorijama zavere kidnapuju direktorku velike kompanije, uvereni da je ona vanzemaljac koji želi da uništi planetu Zemlju.

U okviru Pozorišnog matinea Kulturnog centra, u Dvorani, 29. novembra u 12.00 na programu je dečija predstava „Aladinova čarobna lampa“ Alegreto teatra iz Vršca.

Na sceni nastupaju: Katarina Orešan, Petar Kokinović, Katarina Šarić, Bojan Simić i Nemanja Milunović. Predstava je obogaćena izvođačkim stilom ansambla Alegreto, poznatog po spoju akrobatike i dramskog izraza, što stvara jedinstvenu energiju na sceni.

Upoznajte hrabrog i snalažljivog Aladina, njegovu voljenu princezu Jasmin, opasnog

čarobnjaka i, naravno, duhovitog duha iz lampe koji može ispuniti svaku želju — ali ne baš onako kako očekujete! Uz mnoštvo pesme, smeha i magije, ova predstava oživljava jednu od najpoznatijih priča iz „Hiljadu i jedne noći“. Topla, uzbudljiva i nadahnjujuća priča o slobodi, hrabrosti i ljubavi.

(Pančevac)