Književno veče u Pančevu: Igor Marojević predstavlja roman „Etno“ 2. juna

Gradska biblioteka Pančevo poziva ljubitelje savremene književnosti na književno veče posvećeno istaknutom piscu Igoru Marojeviću i njegovom aktuelnom romanu „Etno“. Susret sa autorom zakazan je za utorak, 2. jun, sa početkom u 20 časova u Čitaonici Gradske biblioteke Pančevo. Razgovor sa jednim od najznačajnijih savremenih srpskih pisaca vodiće Darko Ješić, a ulaz na program je slobodan.

Roman „Etno“ donosi slojevitu i provokativnu priču o identitetu, tradiciji i unutrašnjim preispitivanjima pojedinca u savremenom društvu. Autor u ovom delu uspešno spaja snažan književni izraz sa dubokim promišljanjem vremena u kojem živimo, što već godinama privlači veliku pažnju čitalaca i književne kritike. Tokom večeri, publika će imati priliku da kroz diskusiju bliže upozna Marojevićevu poetiku, stvaralački proces i ključne ideje koje su oblikovale nastanak ove knjige.

Organizatori napominju da Gradska biblioteka Pančevo ovakvim programima nastavlja da neguje prostor za direktan susret čitalaca i autora. Na taj način, ustanova podseća na neprocenjiv značaj književnosti kao mesta za otvaranje dijaloga, razmenu kreativnih ideja i bolje razumevanje sveta oko nas.

(Pančevac/S.L)