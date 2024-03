Novo radno vreme dva granična prelaza sa Mađarskom

Granični prelaz Horgoš 2-Reske 2 od danas će raditi svakodnevno od 5 do 23 časa, potvrdila je mađarska policija. Tokom praznika će i granični prelaz Bački Vinogradi-Ašothalom raditi produženo – od 7 do 22 časa.

Integrisani mađarsko-srpski granični prelaz Reske 2- Horgoš 2 od danas ima novo radno vreme – svakodnevno od 5 sati do 23 časa, potvrdila je mađarska policija.

Do juče je granični prelaz radio 24 časa, a pre toga je do 20. novembra prošle godine radno vreme bilo od 7 do 19 časova.

Na svom Fejsbuk nalogu predsednik Saveza vojvođanskih Mađara Balint Pastor je potvrdio da je insistirao kod ministara unutrašnjih poslova Srbije i Mađarske da prelaz Horgoš 2 radi duže od standardnog radnog vremena od 7 do 19 časova zbog onih koji zbog školovanja i posla prelaze granicu.

Granični prelaz Reske 2 – Horgoš 2 je namenjen putničkom saobraćaju, za naše građane, stanovnike Evropske unije, Švajcarske, Norveške i Islanda.

Prelaz Bački Vinogradi radiće produženo tokom praznika

Uprava granične policije je, u saradnji sa graničnim organima Mađarske, usaglasila radno vreme Graničnog prelaza Bački Vinogradi – Ašothalom, tako što će u periodima od 28. marta 2024. do 1. aprila 2024. godine i od 2. do 6. maja 2024. godine, radno vreme biti od 7 do 22 časa, umesto od 7 do 19 časova.