Hadžifejzović ZAPALIO MREŽE komentarima o Rezoluciji i VUČIĆU

Poznati bosanski novinar Senad Hadžifejzović i ovoga puta je svojim izjavama „zapalio mreže“! U njegovoj emisiji na Face televiziji dotakao se usvajanja rezolucije o Srebrenici, kako kaže – potpunom debaklu njenih tvoraca i sponzora, pa je pomenuo i veliku borbu predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Kako je naglasio, predsedniku Vučiću ni velika Amerika, ni čitava EU nisu mogli ništa.

– Od 193 zemlje, 109 nije bilo “za”! Kakav vam je to uspeh?! Čime se Lagumdžija hvali? 83 glasova za rezoluciju je malo. 19 glasova protiv je mnogo. 68 država suzdržano – to je previše. 21 država nije glasala – takođe previše. Od 193 zemlje 109 nije bilo za rezoluciju, 84 jeste. I kakav je to uspeh? Genocid u Srebrenici, kao i u Ruandi, traži konsenzus, jedan glas čitavog sveta. I čime sebe hvali Lagumdžija? Čak ni velika Amerika, Kanada, Australija, čak ni čitava Evropska unija, čak ni čitava Organizacija islamskih zemalja, nisu uspele da skupe više od 84 glasa, a Lagumdžija se hvali da je to on. Čak 38 sponzora, i to onih najvažnijih, najsnažnijih država, jedva je uspelo da izlobira, ubedi, i to mesecima, još samo dodatnih 46 zemalja, a on se hvali – ističe Hadžifejzović u emisiji.

(Pančevac)