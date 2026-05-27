Vesti Društvo

Čubrilo najavio pljuskove i nepogode od ovog datuma, stiže naglo zahlađenje! 

17:48

27.05.2026

Podeli vest:

Foto: Pixabay

Nakon perioda stabilnijeg i znatno toplijeg vremena, u Srbiji se sprema ozbiljan meteorološki obrt. Poznati meteorolog amater Marko Čubrilo najavio je da nas već od 31. maja očekuje nagli preokret praćen pljuskovima, grmljavinom i osetnim padom temperature. 

Prema njegovim rečima, prva polovina sedmice donosi prave letnje temperature koje će lokalno ići i do 31 stepen Celzijusa. Međutim, ovaj topli talas biće naglo prekinut krajem meseca.
„Od 31. maja pa sve do 4. juna ulazimo u znatno svežiji i nestabilniji period. Očekuje se češća pojava grmljavinskih pljuskova, a postojaće i ozbiljni uslovi za lokalne vremenske nepogode“, upozorava Čubrilo na svom Facebook profilu.
Sa dolaskom padavina počeće da duva i jak zapadni vetar, koji će u zonama najjačih nestabilnosti imati olujne udare. Dnevni maksimumi će nakon naglog zahlađenja pasti na vrednosti od 21 do 27 stepeni Celzijusa.

Čubrilo naglašava da se trend nestabilnog vremena bez velikih vrućina nastavlja i u prvim danima juna, kada nas očekuje promenljivo vreme sa temperaturama uglavnom u okviru proseka za ovo doba godine. Građanima se savetuje da prate zvanična upozorenja Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) i da se pripreme za nagli prelazak iz letnjih u znatno svežije dane.

(Pančevac/Dnevnik)

Tagovi

grmljavinski pljuskovi Marko Čubrilo vremenska prognoza vremenske nepogode zahlađenje u Srbiji

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.