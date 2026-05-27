Čubrilo najavio pljuskove i nepogode od ovog datuma, stiže naglo zahlađenje! 

Nakon perioda stabilnijeg i znatno toplijeg vremena, u Srbiji se sprema ozbiljan meteorološki obrt. Poznati meteorolog amater Marko Čubrilo najavio je da nas već od 31. maja očekuje nagli preokret praćen pljuskovima, grmljavinom i osetnim padom temperature.

Prema njegovim rečima, prva polovina sedmice donosi prave letnje temperature koje će lokalno ići i do 31 stepen Celzijusa. Međutim, ovaj topli talas biće naglo prekinut krajem meseca.

„Od 31. maja pa sve do 4. juna ulazimo u znatno svežiji i nestabilniji period. Očekuje se češća pojava grmljavinskih pljuskova, a postojaće i ozbiljni uslovi za lokalne vremenske nepogode“, upozorava Čubrilo na svom Facebook profilu.

Sa dolaskom padavina počeće da duva i jak zapadni vetar, koji će u zonama najjačih nestabilnosti imati olujne udare. Dnevni maksimumi će nakon naglog zahlađenja pasti na vrednosti od 21 do 27 stepeni Celzijusa.

Čubrilo naglašava da se trend nestabilnog vremena bez velikih vrućina nastavlja i u prvim danima juna, kada nas očekuje promenljivo vreme sa temperaturama uglavnom u okviru proseka za ovo doba godine. Građanima se savetuje da prate zvanična upozorenja Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) i da se pripreme za nagli prelazak iz letnjih u znatno svežije dane.

