Od 1. jula kazne za teretna vozila koja ne koriste TAG uređaje za plaćanje putarine

Preduzeće Putevi Srbije saopštilo je danas da će od 1. jula 2026. godine početi primena kaznene politike za sve vlasnike i korisnike vozila 4. kategorije koji putarinu ne plaćaju elektronski, upotrebom TAG uređaja.

Obaveza korišćenja TAG uređaja za teretna vozila stupila je na snagu 1. januara 2026. godine, shodno Zakonu o naknadama za korišćenje javnih dobara. ; Preduzeće Putevi Srbije donelo je odluku da punu primenu zakonskih odredbi odloži, kako bi se obezbedio prelazni period i tehnička podrška za sve korisnike.

Za postupanje, suprotno odredbama Zakona, propisane su kazne od 500.000 do dva miliona dinara za pravno lice, od 10.000 do 100.000 za odgovorno lice u pravnom licu, od 10.000 do 500.000 za preduzetnika i od 5.000 do 50.000 dinara za fizičko lice.

To preduzeće pozvalo je sve prevoznike koji još nisu uveli TAG uređaje u svoja vozila da to učine u najkraćem roku i time osiguraju brži, jednostavniji i bezbedniji prolazak kroz naplatne stanice i izbegnu dodatne kazne.

Jedini redovan način plaćanja putarine za vozila 4. kategorije, u bezbarijernom (MLFF) sistemu naplate putarine koji funkcioniše na deonici Obilaznice Beograda jeste putem registracije TAG uređaja na web platformu Toll4All.

Svima koji putarinu na Obilaznici Beograda ne plate putem TAG uređaja registrovanog na Toll4All platformi, već koriste pripejd ili postpejd TAG uređaj, ispostaviće se, kako je navedeno, račun za naknadnu naplatu putarine sa uračunatim dodatnim troškovima vanrednog postupka.

Za sve detaljne informacije, dodatna pitanja, tehničku podršku, prevoznici se mogu obratiti Korisničkom centru Putevi Srbije putem besplatnog poziva na tel. 0800 111 004, mejl na adresu: korisnickicentar@putevi-srbije.rs ili se informisati na https://toll4all.com/.

(Beta)