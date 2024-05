VUČIĆ PRED HILJADE VALJEVACA: Za borbu u Njujorku imao sam SNAGU CELE SRBIJE, da branim narod HRABRIH

Izborna lista „Aleksandar Vučić – Valjevo sutra“ održava danas predizborni skup u Valjevu. Skup se održava od 12 sati na platou ispred Doma kulture u Valjevu.

Veliki broj ljudi okupio se još pola sata pred početak skupa, kako bi sačekali predsednika Vučića i iskazali svoju podršku listi „Aleksandar Vučić – Valjevo sutra“.

Skup je počeo himnom Republike Srbije „Bože pravde“.

– Dragi Valjevci, ljudi iz bilo kojeg drugog mesta Kolubarskog okruga, hvala vam na veličanstvenom dočeku.

Predsednik je na početku govora istakao da mu je uvek bilo krivo što Đorđe Milićević nije u SNS-u, ali „sada je naš“, potom mu se zahvalio na dobrom govoru.

– Još sam pod utiskom dvomesečne borbe i oko Saveta Evrope i oko rezolucije u Njujorku. Još ne mogu ni da se priviknem na sve ono što se u zemlji događa. Toliko sam bio posvećen tome da nisam čak ni pratio događaje u otadžbini, već samo onoliko koliko je bilo neophodno. Ali, imao sam svu vašu snagu, snagu cele Srbije da branim narod hrabrih.

Predsednik o EXPO 2027

– Za nas je Ekspo 27 velika prilika, to za nas znači napredak i razvoj. Ekspo 27 znači bolnica u Valjevu, hala u Valjevu, završetak brze saobraćajnice oko Valjeva. Sve je to Ekspo 27, sve je to ono zbog čega vas pozivamo da zajednički učestvujemo u jednom velikom projektu. Pokazali smo da kad je teško da možemo da ujedinimo narod, da kada smo ujedinjeni da nam ne mogu ništa. Svi oni koji su nam spremali zamke i rezolucije – muk. Ništa ne postoji, nikakve radosti, ničega. Kaže jedan od njih „suočili smo se s energičnom mašinom kakvu nismo videli“. Nisam ja ta mašina, ta energična mašina ste vi, koji želite da pobeđujete u svemu i zato moramo da radimo i da se borimo još više – rekao je predsednik.

Predsednik je istakao da je pred svima mnogo teških zadataka, ali je dosta urađeno. Rekao je da je prosečna plata 2012. bila 295 evra, a danas je 703, a biće još veća.

– Pred nama je mnogo teških zadataka. Posebno u Valjevu nikad niko nije zadovoljan. Obišao sam svako selo, nema sela gde nisam bio, još nisam video nekoga da je zadovoljan. Ali, tu su ljudi pošteni, pa će da vam kažu da li je bolje ili lošije. 2012. je prosečna plata bila 295 evra. Nije danas dobra ali je 703 evra i biće još veća jer Hans Groe tek treba da zaposli ljude.

– Ono što je moje obećanje za Valjevce, to je da ćemo uraditi, ovo je ogroman novac, jedno od najvećih obećanja tokom cele kampanje, rekonstrukciju bolnice i dogradnju bolnice samo da biste imali u vidu, to je negde na današnji današnji 110 miliona evra, jedna od najvećih investicija države uz brzu saobraćajnicu.

– Za kanalizaciju ćete dobiti pare, za sve što treba da se asfaltira dobićete novac. Dodatno ćemo da povećavamo plate radnicima u Krušiku da budu zadovoljni, da imaju sigurnu budućnost. Doveli smo gasovod do Krušika, on je bio najveći izvor zagađenja, to više neće biti slučaj. Krušik ima ogromnu budućnost, to je fabrika budućnosti. Pre samo 4 godine bilo je pitanje kad ćemo katanac da stavimo na Krušik. Malim delom naša krivica, većim onih koji su hteli da unište srpsku industriju. Srpska vojna industrija napredovaće sve više u budućnosti – rekao je predsednik.

Predsednik je najavio finansiranje sportske hale u Valjevu.

– Drugo veliko obećanje za Valjevo uz bolnicu, valjevska bolnica je mnogo važna i ogromna investicija. Druga stvar, manje će nas koštati, ali ne malo i to takođe neće da finansira lokalna samouprava, to je sportska hala u Valjevu, vreme je da Srbija to Valjevu vrati. Kad je to za Valjevo urađeno više i po pitanju fabrika, puteva, infrastruktura?

Rekonstrukcija pruge

Predsednik je najavio izgradnju i punu rekonstrukciju pruge Valjevo – crnogorska granica.

– Želim da vam dam i treće obećanje, koje se tiče i Užice, Kosjerića, Prijepolja, pa i Beograda. Krenućemo u narednih godinu dana u izgradnju, punu rekonstrukciju i ubrzanje pruge do 160 kilometara na sat, Valjevo – crnogorska granica, time otvarate sve. Ujedinili smo se na ideji da zaštitimo i sačuvamo Srbiju do 2027. i ostavimo u amanet našoj deci. Da podignemo prosečne plate, kao i prosečne penzije na 650 evra.

Predsednik je naglasio da bez dece nema Srbije i pozvao da se borimo za potomstvo, i najavio bolju i sigurnu budućnost za njih.

– Molim vas, ovo nema veze sa izborima, razmislite, nama su deca potrebna. Bez dece nema Srbije, moramo da imamo više dece, da se borimo za potomstvo, obezbedićemo im posao i sigurnu budućnost u Valjevu i u Srbiji – rekao je.

„2027. nećete prepoznati Srbiju koliko će biti drugačija i lepša“

– Suština je da je nama potrebno da radimo prugu Valjevo – Loznica. Obećao sam to i to će nam biti važno. Nadam se da možemo 2026. i to da krenemo. To je ogroman novac. Ono što vam obećam, to sam siguran da ćemo da ispunimo. Nisu nam potrebne svađe, već da zasučemo rukave. U svetu se sprema ludilo. Zavitlavaju me da sam ptica zloslutnica, ali ovakav ili onakav, sve što sam rekao bilo je tako, i po pitanju Ukrajine i Gaze. Plašim se da ćemo ući u mnogo teži rat na svetskom nivou, mnogo teži većih razmera. Srbiji je potreban mir i stabilnost, i sloga i snaga da idemo napred, dok se ostali tuku da naša zemlja ide napred, da ih stižemo i prestižemo. Da naša Srbija ide napred – rekao je Vučić i pozvao sve građane da izađu na izbore 2. juna i da Srbija bira svoju budućnost.

(Pančevac/K1)

Hadžifejzović ZAPALIO MREŽE komentarima o Rezoluciji i VUČIĆU