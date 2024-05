MITING LISTE ALEKSANDAR VUČIĆ – BEOGRAD SUTRA

Počeo je miting izborne liste „Aleksandar Vučić – Beograd sutra“, koji se održava u Hali sportova „Ranko Žeravica“ na Novom Beogradu. Na početku mitinga izvedena je himna „Bože pravde“. Na miting su stugli predstavnici SNS i koalicioni partneri kao i brojni gosti.

Hala je popunjena sat vremena pred početak mitinga, a razvijen je veliki transparent na kome je napisana moćna poruka:

– I kad je protiv nas pola sveta, znamo da je naša zemlja sveta.

ALEKSANDAR VUČIĆ

-Izbori pred nama su važni. Videli smo kroz šta smo sve prošli. Mnogo puta je bilo teško grašanima i državi ali smo uvek uspeli da sep podignemo kao Feniks i da pokažemo da nije problem ako padnete, važno da svaki put ustanemo i da nastavimo da se borimo. Ovo sam rekao zbog toga što je lako kritikovati. Lako je reći ne sviđa mi se ovaj most, ova nova pruga, ne sviđa mi se ovaj avion, mogao bi da bude i veći. Pre samo 12 gdoina imali smo 550.000 ljudi manje zaposleno nego danas. Ima li većeg i značajnijeg podatka od toga. Promenili ste našu zemlju. Verovali ste u ozbiljnost i odgovornost. Praveći našu zemlju snažnijom da ćemo moći da sse suprotstavimo onima koji bi da nam ruše zemlju. I to smo uspeli. Obraz Srbiji ne možete da uzmete, rekao je Vučić.

– Znam koliko je važno da na izbore izađete, da ne pomislite da su izbori unapred završeni. Mnogo novca je uloženo da bi ova zemlja bila srušane. A na nama je da im kažemoda im to nećemo dati, kazao je Vučić.

– Ponosan sam na svakog rađanina Srbije koji se bori za svoju zemlju, teškim i napornim radom doprinosi napretku ove zemlje. Svi moraju da dobiju našu pruženu ruku i da čuvamo našu zemlju za svakog od nas.

– Ponosan sam na sve što smo uradili. Zamislite, u ovom trenutku u Novom Sadu se grade tri nova mosta. Ti koji hoće da nas pobede, sprečavali su nas da gradimo mostove u Novom Sadu. Potrebno je da podignemo plate do 1.400 evra prosečno, svaki naš penzioner zaslužuje da živi bolje. Za prvo dete 500.000 dinara, za drugo 600.000 dinara. Da svako zna koliko nam je važno da imamo decu, naglasio je on.

ALEKSANDAR ŠAPIĆ

Nosilac liste „Aleksandar Vučić – Beograd sutra“ Aleksandar Šapić kazao je Beograd grad u kom turisti koji dolaze u naš grad se dive na potpuno drugačiji način nego što je to bilo do sada.

– Ponekad možda zaboravimo na ljude. Trudio sam se poslednjih godina pomognemo svakom gde god to možemo. Ozbiljna gradska uprava mora da ima socijalne mere. Neophodno je da se za ljude žrtvujete, kazao je Šapić.

– Beograd treba da ima srpskog gradonačelnika, srpsku gradsku upravu, jer kad god je to bilo tako bili smo dobri svima koji su živeli u našem gradu i koji u naš grad dođu. Kad nismo to imali bili smo dobri svima drugima. Živeo Beograd do pobede, poručio je Šapić.

IVICA DAČIĆ

Potpredsednik Vlade Srbije, ministar unutrašnjih poslova i predsednik SPS Ivica Dačić rekao je da je ovde atmosfera koja pokazaju jedinstvo srpskog naroda.

– Da bismo bili uspešni moramo da budemo jedinstveni. To je i razlog što smo po prvi put na jednoj izbornoj listi. Svima je jasno da je Srbija stalno na nekom ispitu, da je srpski narod pred upitom da li se boriti za slobodu ili prihvatiti okupaciju i nametanje stranih interesa. Zato je važno da shvatimo zašto je potrebno da budemo jedinstveni.

ZORAN JANKOVIĆ

Zoran Janković gradonačelnik Ljubljane poželeo je sreću na izborima u nedelju 2. juna.

– Beograd i Ljubljane su pobratimljeni gradovi. Ponosan sam na to što je Beograd dobio Ekspo, kao jedan Beograd pobeđuje gradove iz Evrope, Amerike, Azije. Biće otrebno mnogo truda i rada ali garantujem daće Ekspo u Beogradu biti najbolji. Za mene je Ljubljana najlepši grad na svetu, ali će Beograd kako je krenuo biti na istom niovu, poručio je Janković.

MILICA STAMENKOVSKI

Ministarka Milica Stamenkovski kazala je da su se okupili svi oni koji znaju da nema države bez slobode i slobode bez države.

– Nama pokupšavaju da oduzmu i jedno i drugo. Poslednjih meseci našle su se preko puta nas moćne države. Ali mi smo znali šta branimo. Viševekovna borba da ovde gde su napša ognjišta ostanemo svoji na svome. Da kada nepravda postaje zakon borba je bila naša dužnost. Izha nas je velika žrtva naših predaka. Nisu oni nametanjem ove rezolucije pokzali nikakav višak osećanja prema Bošnjacima. Ali uprkos svima dala je Srbija završnu reč u UN. Ne samo da nisu uspeli da izoluju Srbiju, već je Srbija postala lider slobodarskog sveta. Dok je naša država vodila tešku brbu, jedan deo opozicionih struktura odlučio je da svojoj zemlji zabija klipove u točkove. Ismevali su borbu državnog rukovodstva, kazala je ona.

(Pančevac)