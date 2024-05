NA LICU MESTA Evo šta je Stevanović razgovarao sa stanovnicima Mise i Bavaništanskog puta

Gradonačelnik Pančeva Aleksandar Stevanović posetio je naselje Mladost i i jedan od proseka na Bavaništanskom putu. On je razgovarao sa građanima Pančeva koji žive u ovim delovima grada, kako bi čuo njihove probleme i potrebe. U naselju Mladost najavio je početak izgradnje vodovodne mreže, dok je na Bavaništanskom putu istakao da počinje da se gradi fekalna kanalizacija.

Gradonačelnik Pančeva Aleksandar Stevanović razgovarao je sa stanovnicima naselje Mladost, pre svega Oplenačke, Laloške i ulice Pančevačkih paora, kao i nekoliko roseka nekadašnje Zlatiborske ulice. Stanovnici ovog dela grada, u razgovoru sa gradonačelnikom, rekli su da im nedostaje pre svega vodovodna mreža. On je istakao da je njegov prevashodni zadatak da razgovara sa građanima Pančeva i sluša njihove potrebe. Zato je najavio i početak radova na izgradnji vodovodne mreže u ovom delu Mise.

– Moram da istaknem da smo mi u predhodnom periodu uradili sve potrebne pred radnje kako bi došli do realizacije ove investicije. Tu mislim na postupak eksproprijacije zemljišta, koje nije bilo u vlasništu grada, a koje nam je bilo osnova da možemo da krenemo u ove radove. Uradili smo projekat, dobili građevinsku dozvolu i u narednim danima očekujemo početak radova na izgradnji vodovodne mreže u ovom delu grada i podizanju kvaliteta života naših sugrađana ovde nakon završetka tih radova. Ovo je prva faza radova, nastavljamo sa radovima u naselju Mladost, nastavićemo dok ne uvedemo vodu u svaku kuću u naselju Mladost i to je nešto što naši sugrađani traže od nas. Naši sugrađani traže od nas da i dalje radimo na infrastrukturi, zadovoljan sam što podržavaju ono što smo radili u predhodnom periodu, a to je veliki broj ulica koje smo uradili na teritoriji grada. Nastavićemo to i u budućem periodu i na taj način, slušajući naše sugrađane, Pančevo sutra će biti mnogo kvalitetnije za život, rekao je Aleksandar Stevanović – nosilac liste Aleksandar Vučić – Pančevo sutra.

U jednom od proseka na Bavaništankom putu, gradonačelnik Aleksandar Stevanović razgovarao je i sa Pančevcima koji žive ovde i najavio da u sredu počinju radovi na izgradnji fekalne kanalizacije.

– Na Bavaništanskom putu je godinama unazad poznat problem nedostatka fekalne kanalizacije. Radovi će krenuti sutra na izgradnji fekalne kanalizacije i ja se nadam da će veoma brzo biti završen i da ćemo u tom delu grada podići kvalitet života. To je ono što mi zaista smatramo da je Pančevo sutra, da mi slušamo naše sugrađane, bavimo se njihovim problemima i rešavamo ih i da se to vidi po pitanju kvaliteta života, rekao je Aleksandar Stevanović – nosilac liste Aleksandar Vučić – Pančevo sutra.

Prema rečima gradonačenika, u budućnosti nas očekuje i jedan od najkapitalnijih projekata, a to je izgradnja 180 kilometara fekalne kanalizacije u 8 nasljenih mesta.

– Veliki projekat u budućnosti očekuje sve stanovnike naseljenih mesta grada Pančeva, koji u ovom momentu nemaju kanlizacionu mrežu. To je 8 naslejnih mesta sa 30 hiljada stanovnika, koji nemaju mrežu fekalne kanalizacije. Mi smo na jednoj od prethodnih Skupština usvojili projekat javno privatnog partnerstva za izgradnju te mreže u našim naslejnim mestima i ja očekujem da ćemo veoma brzo ući u projekat javno privatnog partnerstva On je podsetio da radovi u naselju Karaula i na Jabučkom putu, su pri kraju. Jabučki put je dobio sekundarnu mrežu fekalne kanalizacije, koja omogućava da se svi stanovnici ovog dela grada na nju priključe, a naselje Karaula je dobilo svoje vodove fekalne kanalizacije i uskoro će svi građani koji žive tamo moći da se povežu na tu mrežu,rekao je Aleksandar Stevanović – nosilac liste Aleksandar Vučić – Pančevo sutra.

(RTV Pančevo)