MEDICINSKA ŠKOLA DOBITNIK PRIZNANJA AP VOJVODINE: Veliki doprinos jačanju i podizanju ekološke svesti đaka 

Pančevačka Medicinska škola “Stevica Jovanović” dobitnik je ovogodišnjeg priznanja AP Vojvodine “Za čistije i zelenije škole Vojvodine”. Naša stručna škola našla se u grupi od 53 vojvođanskih obrazovno-vaspitnih ustanova koje su ove godine doprinele očuvanju životne sredine u Vojvodini i jačanju ekološke svesti đaka. Na završnoj svečanosti ovog značajnog ekološkog projekta u Pokrajinskoj vladi, Sandra Božić, potpredsednica u Pokrjinskoj Vladi, čestitala je nagrađenim predstavnicima ustanova koje su ove godine bile najuspešnije u realizaciji aktivnosti u oblasti zaštite životne sredine. Potpredsednica Božić je podsetila na to da je danas ujedno i 15 godina otkako se realizuje ovaj program, u okviru kojeg su dodeljene 53 nagrade, i za koji je ove godine izdvojeno tri miliona dinara.

– Zahvaljujući predanom radu i velikoj posvećenosti Pokrajinske vlade, Pokreta gorana Vojvodine i naših prosvetnih radnika, realizacija ovog programa nijednom nije prekinuta do sada. Nagrađene su zaista najbolje ideje za ovu godinu, i svaka ima jasan cilj – da ojača i podigne svest, kao i ličnu odgovornost za brigu o životnoj sredini. Najveću korist ovog podsticajnog programa čine zrela i kreativna rešenja mladih i dece za svoje okruženje, što puno govori o njihovim kvalitetima, kao i njihovih mentora – vaspitača, nastavnika i profesora. Namera da se u ovaj program, u koji je do sada bilo uključeno 265 vaspitno-obrazovnih ustanova, ulaže još više u narednim godinama, jer podizanje ekološke svesti predstavlja proces koji treba započeti u najranijem uzrastu. O značaju ovog projekta najbolje govori i podatak da je u njegovu realizaciju uključeno čak pet sekretarijata Pokrajinske vlade, uz brojne druge organizacije i institucije koje nesebično pomažu. Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine samo je u poslednjih sedam godina izdvojio preko 13 miliona dinara za ovaj program. Nedavno je potpisao i pojedinačne sporazume o saradnji u vezi sa njegovom realizacijom sa svih 45 jedinica lokalne samouprave u našoj pokrajini. To znači još veći fond za nagrade našim đacima i ustanovama u okviru ovog projekta – istakla je potpredsednica Božić.

Nagrade su dobitnicima, uz potpredsednicu Božić, uručili i predstavnici partnera u ovom projektu − pokrajinski sekretar za urbanizam i zaštitu životne sredine i koordinator projekta Nemanja Erceg, pokrajinski sekretar za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj Bojan Vranjković, pokrajinski sekretar za privredu i turizam Nenad Ivanišević, zamenica pokrajinskog sekretara za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice Slađana Bursać, pomoćnik pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo dr Saša Stevanović, direktor JP „Vojvodinašume“ Roland Kokai, predsednik Pokreta gorana Vojvodine Aleksa Jeftić i v.d. načelnika Gradske uprave za zaštitu životne sredine mr Dragica Branković.

(Pančevac/AP Vojvodina/Z.S)

