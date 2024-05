BRAVO ZA ČAČAK! Heroina koja je usvojila devojčicu leptira dobija svoj krov nad glavom!

Čačak – Pre dve i po godine Tatjana Obradović postala je hraniteljka male Nađe koja je dete leptir i od tada se stara o njoj. Tatjani, čačanskoj heroini grad Čačak odlučio je da pomogne u trajnom rešavanju stambenog pitanja. Tako ovih dana, u podnožju slavnog brda Ljubića niče kuća u kojoj će mala Nađa, Tatjana i njihova porodica uskoro živeti.

– Nađu sam želela i uzela čistog srca, ne očekujući bilo kakvu nagradu za to.Ona me je naučila da biti hrabar znači hodati sa osmehom i kad vam se plače, da biti posvećen znači ne odustati ni onda kada bi mnogi to učinili, da biti srećan znači zahvaljivati se svakom trenutku u kom osmeh nosi i novu nadu. Želim od srca da se zahvalim gradu Čačku koji je prepoznao humano delo koje sam uradila. Samim tim što su nam pomogli u izgradnji kuće, imaćemo bolje uslove za život, posebno za malu Nađu. Ona će sada imati i veliko dvorište za igru”, kazala je Tatjana i dodala da se njen cilj ne završava obezbeđenjem novog krova nad glavom maloj Nađi, već se borba sa bolešću male Nađe i dalje nastavlja., rekla je za RINU Tatjana.

Gradonačelnik Čačka, Milun Todorović, istakao je da je Tatjana heriona grada, žena ogromnog srca i divna majka i baka. Kad su svi saznali da živi kao podstanar, bilo je jasno da mora dobiti svoj krov nad glavom.

– Trudili smo se u poslednjih godinu dana da kroz neke izmenjene uslove neku tehničku procedure dođemo do ovog rezultata, a to je da krenemo sa izgradnjom porodične kuće za malu Nađu, za Tatjanu Obradović i njenu porodicu. Ove u Ljubiću, na tatjaninoj dedovini gradimo kuću od 131 metra kvadratnog. Ona je uspela da nas prestigne i da izdejstvuje građevinske dozvole i sve ostalo što je neophodno i sama je htela da uđe u ovu izgradnju sa svojom porodicom. Ali mi smo se sa velikim zadovoljstvom ponudili i za to smo opredelili 12 miliona i 600.000 dinara”, rekao je gradonačelnik Čačka Milun Todorović.

On je dodao da će kuća biti izgrađena u naredna dva meseca, a da će se mala Nađa sa svojom porodicom u nju useliti do kraja tekuće godine.

(Pančevac/RINA)

